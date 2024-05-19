澳洲逾120歷史中國舞龍遭潑灑油性液體　警方拘捕2人疑涉種族主義

澳洲金龍博物館（Golden Dragon Museum）館內多件中國文物近日遭人惡意破壞，被潑灑不明液體，其中包括擁有超過120年歷史，被認為是世界上最古老且完整的中國舞龍。

警方拘捕2名疑犯，懷疑此舉與種族主義有關。館方表示，此次破壞行為或將造成高達10萬澳元（折合約52萬港元）的損失。



澳洲傳媒報道，閉路電視畫面顯示，事發時一男一女與兩名兒童在館內大殿參觀時，該名女子突然將水瓶內的不明液體向展品及殿內牆壁潑灑。經館方檢查，館內至少有35幅畫作和幾尊中國雕像被潑上同樣的不明液體。

館方介紹，不明液體是一種油性液體，館方仍在調查該油性物質的成分。由於被潑灑不明液體的展品涉及不同的材料和質地，包括金屬、石頭、混凝土質地，以及舞龍的絲綢材料上，館方正研究如何去除，並估計修復費用極高，或高達10萬元。

館方表示，尚不清楚疑犯的動機是否與該博物館展出的華人歷史相關展品及華人社區相關，但閉路電視紀錄顯示，疑犯對此次破壞行為似乎早有準備。

目前，金龍博物館仍繼續開放，但館方表示，不排除會閉館修繕受損文物。

金龍博物館於1991年對外開放，致力於記錄、闡釋並保存澳州的中國文化遺產，是澳洲最大、最重要的中國文化和遺產資料收藏館。

博物館網站介紹，遭到破壞的中國舞龍（Loong）被認為是世界上最古老且完整的中國舞龍，不僅是金龍博物館的鎮館之寶，還被公認為具有傑出的遺產價值。文物的歷史可追溯到1901年，曾用於當地遊龍活動。當地遊龍傳統借鑒吸收了19世紀的廣東文化習俗。

自1892年，澳洲維多利亞省的班迪哥市（Bendigo）每年的復活節遊行會舉行舞龍表演；2019年的復活節，中國舞龍也有出場。