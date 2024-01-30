南京博物院《羽人戲龍磚畫》磚塊疑拼錯　專家證「裝反了」待核查

有遊客反映，近日在江蘇南京博物院遊覽時，發現館中展覽文物《羽人戲龍磚畫》第一排有一塊磚的顏色，較其他磚塊更深，且磚上的紋路與其他磚塊不匹配。經專家證實，磚塊確實裝錯，原因有待核查。



該名遊客稱，1月25日到南京博物院遊覽，《羽人戲龍磚畫》時，發現磚畫很精美，保留很完整，「磚畫上的陽刻線條尤其讓我感到震撼，看到深色磚的部分，我感覺有點別扭，當時就臆想著那塊磚反過來是不是更好一點，於是發了一個視頻求助」。

南京博物院工作人員透露，已將問題向上反饋，暫未知何時會有具體回覆，「可能需要一段時間才知道具體是個什麽情況」。

據介紹，在南京博物院的歷史館，著名的鎮院之寶《竹林七賢與榮啟期》磚拼壁畫的兩側，各自陳列《羽人戲龍》《羽人戲虎》磚拼壁畫。

上世紀六十年代在丹陽發掘的三座南齊帝王陵墓——齊景帝蕭道生修安陵、金王陳南齊失名墓、吳家村南朝失考墓中，均發現了大型磚拼壁畫用於裝飾內壁，包括《日月》《竹林七賢與榮啟期》《儀仗出行》《獅子》《羽人戲龍》《羽人戲虎》等題材。

南京博物院收藏的《羽人戲龍》磚拼壁畫，來自丹陽市胡橋寶山吳家村南朝失考墓中。壁畫用數百塊畫像磚拼成，畫面中主題位置是一條威武兇猛的巨龍。巨龍肩上、肘部均有羽毛，巨龍前有一羽人引導，龍的上方還有3個天女在飛舞。此外，磚側還有「大龍」銘文。

南京博物院文物《羽人戲龍磚畫》。（抖音）

中國古跡遺址保護協會、中國文物學會會員方青松認為，磚塊應該「是反了，但也是古人當時砌反了吧」。

中國社會科學院考古研究所研究員、中國社會科學院研究生院考古系教授楊泓曾提及，製作磚印壁畫時，畫工依據事先已有的粉本，編排每一塊磚的順序，再刻模印磚，入窯燒製。為避免誤差，畫工常在磚側刻畫磚塊順序編號，但製作時依然會出現失誤。

他舉例，丹陽建山金家村墓中的《竹林七賢與榮啟期》磚畫，對七賢的精神狀態以及每個人的神態動作描繪細致準確，但畫面中出現了姓名與人物不匹配的狀況：如東壁由外向內第一人頭戴垂帶幀，一肩袒露，赤足盤漆坐在皮褥上，側身倚樹做閉目沈思狀。這與晉書中記載的「閉目沈思莊子」的向秀形象一致，應為向秀，題記卻為「榮啟期」。同是金家村墓中的騎馬鼓吹磚印壁畫中人物臉部的一塊磚被倒置。