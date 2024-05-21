河南4少年河邊洗澡2人溺亡　同行一人因故意傷害罪獲刑11年

2021年7月，4名少年在河南省南陽市新野縣上莊鄉一河道內洗澡玩耍，其中2人溺亡。事後，同行的15歲少年李某儒被刑事拘留，後依法逮捕。2022年7月，一審判決李某儒犯故意傷害罪，獲刑11年；二審維持原判。

判決書顯示，李某儒向同行的李某陽索要香煙未果，心生怨恨，兩次推李某陽至深水區，對李某陽溺亡持放任態度，造成其溺亡後果，行為已構成故意傷害罪。

其申訴律師認為，該案缺乏能證明被害人死亡原因的實物證據，李某儒的行為與李某陽的死亡之間具有因果關係的證據不足。下一步將按程序向河南省高級人民法院申請再審。



《紅星新聞》報道，事發於2021年7月11月，李某陽、陳某勝、李某儒、李某牛到上莊鄉一河道內洗澡玩耍，14歲的李某陽溺亡，15歲的陳某勝救人無果被水沖走溺亡。事發時，同行的12歲李某牛是唯一的目擊證人。

2022年1月11日，新野縣人民檢察院指控，李某儒向李某陽索要香煙未果而心生怨恨，明知對方不會游泳且知曉該河段是深水區的情況下，兩次推搡李某陽致後者跌入深水區溺亡。

一審判決書顯示，李某儒對起訴書指控的事實無異議，但對罪名有異議，辯稱李某陽並非被他推跌淹死，李某陽被他推搡後還站着與其說話，後來他才看到李某陽被水沖走。

2021年8月21日，李某儒因涉嫌犯故意傷害罪被新野縣公安局監視居住；8月27日被刑事拘留。檢察院曾因「沒有其他定罪的其他不變證據」為由作出不批准逮捕決定，直至警方補充偵查事項，包括案發現場水文特徵、被害人死因、閉路電視紀錄等。2021年9月13日，李某儒轉取保候審，同年12月1日，李某儒正式被依法逮捕。

新野縣人民檢察院。（紅星新聞）

一審判決書顯示，法院認為李某儒主觀上明知自己的行為可能會發生致人溺亡的後果，客觀上實施了兩次推被害人李某陽至深水區的行為，對李某陽溺亡持放任態度，造成李某陽溺亡的後果，其行為已構成故意傷害罪，判囚11年。李某儒方不服上訴，認為原判認定事實不清，證據不足。

申訴律師王任飛認為，李某牛證言是該案中的孤證，與李某儒的供述有矛盾，也無實物證據證明，李某儒的行為與李某陽的死亡之間法律上的因果關係缺乏完備證據。據文件記載，李某牛曾更改證言，且他錄口供時陳述前後矛盾，並受其在旁監護人的干預。

2022年11月，該案二審在河南省南陽市中級人民法院開庭審理。法院認為，李某儒供述與李某牛證言在主要事實上能夠相互印證，藍天救援隊成員的證言證實岸邊到河道是一個向下的斜坡，河底都是沙，愈往河中走水愈深沙愈少。以上證據形成一個完整的證據鏈條。

二審法院認為，李某儒犯罪時為未成年人，應當從輕處罰，他自首並如實供述主要犯罪事實，可以從輕處罰。

南陽市中級人民法院駁回申訴通知書。（紅星新聞）

關於李某儒上訴稱李某牛的證言不具有客觀性，不應採納，法院經查，李某牛是案發過程的目擊者，公安機關在詢問時全程有其家屬在場，其陳述事實符合其年齡段的認知水平，李某牛證言應當予以採納，故該上訴理由不能成立。法院裁定，駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。

李某儒方曾向南陽市中級人民法院遞交申訴狀申請再審，2023年12月收到駁回申訴通知書。南陽市中級人民法院認為「證據確實、充分，定性準確，量刑適當」，駁回申訴。李某儒現在鄭州市未成年犯管教所服刑。