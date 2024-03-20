BMW酒駕墮湖　19歲少年勇救車內2人後不幸溺亡　父親：非首次救人

3月17日凌晨5時許，四川眉山一輛BMW因司機醉駕墜入眉山市東坡區水閘湖中，一位19歲少年跳入湖中將多人救起後，自己卻不幸溺亡。



網傳影片顯示，一輛黑色BMW電動車撞壞一供電設備後，越過一條隔離帶撞毀欄桿墜入旁的東坡湖中，現場一片狼藉。湖面上，有一艘快艇在湖面進行搜救打撈工作，車輛沉入水中只有車頂浮出水面。

據附近社區工作人員介紹，當日清晨該地突然停電，事後調查發現水閘旁邊一處供電設備被一輛BMW撞壞。「我們後來得知，當天事發後交警和消防等部門全力展開救援，獲知情況後我們也派了工作人員趕到現場協助調查處理，聽說一名小伙救起5人後不幸溺亡。」

19歲少年下水救人離世 落水BMW司機醉駕被拘

綜合內媒報道，救人少年名叫李政，今年19歲，當日和朋友回家時遇到一輛私家車失控衝破欄桿落入河中，車內5人落水。因朋友不會游泳，李政和朋友報警後，便自己跳下水中救人。

同行朋友說，「當時司機在水裏掙扎，李政見狀什麼都沒說，直接跳入水中救人。」毫不猶豫的李政跳入水中，先後救起了車內的兩個人後，第三次往車輛落水方向游去救人，最後不見蹤影。事後，消防員在下游找到了李政的遺體，並將被困的剩下3名人員救起。

據四川眉山警方證實，李政救人行為屬實，涉事車輛駕駛員涉嫌醉駕已被拘留。

得知李政救人離世的消息後，其好友發文悼念他：「當朋友十幾年了，猛然發現我們之間的合照少之又少，記得你和我暢聊彷彿在昨天，我以後再也不嫌你聒噪了。」「還是不敢相信，明明前一天你還在叫我們出去玩。」「沒想到長大後，第一次以自己的名義隨禮是你的葬禮。」

為救人少年申報「見義勇為公民」 獲救者靈堂前下跪致謝

而作為單親家庭中的獨子，李政的離世對其父親打擊最大。與李政一起長大的鄰居王小姐稱，「他個性很好，活潑開朗，是很善良的一個人。」據其介紹，李政是單親家庭，父親50多歲了，家中還有80多歲的奶奶。父親靠做農活、打零工將李政養大，出事後聊到兒子常常落淚。

王小姐說，李政會游泳，且此次非其首次救人，「此前他和他爸爸在一處渡口附近也救過人。」李政父親也表示，兒子救人犧牲，他很驕傲也很痛心，政府工作人員已來家中看望安撫，將為兒子申報「見義勇為公民」。他也表示，兒子平時懂事，高中就利用暑假打工，這不是他第一次救人。

李政救人遇難的消息一出，眾多市民前往事故發生地「東坡湖水閘」，為他獻花送別。3月19日，東坡區政府官網發佈公示，將李政列為「東坡區見義勇為公民候選對象名單」。

3月19日，因駕駛員醉駕已被拘留，駕駛員的母親和當時車上獲救的幾人來到李政靈前下跪致謝。據現場市民提供的照片顯示，幾人手持白色菊花在靈堂前悼念。