｢被家暴16次需終身掛糞袋｣女子離婚案月底開庭　冀控丈夫故意殺人

四川成都女子「被家暴16次需終身掛糞袋」事件有了新進展。內媒引述被家暴當事人消息，指該離婚糾紛案將於5月31日在成都市武侯區人民法院開庭審理。



去年6月，這宗涉及家庭暴力的社會案件受到媒體廣泛報道。居住在四川成都的謝姓女子結婚2年被丈夫家暴16次，腎、肝、肺等內臟均受損傷，十二指腸亦被污染，需終生使用糞袋。家暴情節一出，輿論譁然。

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謝女士曾向媒體表示，她曾在懷孕7個月時提出離婚，但遭到家暴，「我提出離婚的話，他就會情緒特別激動，可能我就會面臨又一次家暴。」在一次家暴後，她向當地法院遞交離婚申請和人身保護令材料後，又被丈夫拖至酒店打成重傷。

受傷前的謝女士。（頂端新聞）

事發後，丈夫賀某陽已被刑事拘留，但謝女士仍然沒有離婚成功，且患上心理疾病，同時長期治療使醫藥費捉襟見肘。同時，她也不認可賀某陽被以涉嫌故意傷害罪和虐待罪移送檢察機關，而是希望能以殺人未遂或者故意殺人去立案偵辦。

關於案件後續進展，內媒《南方都市報》報道稱，庭前會議已於今年1月10日在成都武侯區人民法院舉行，雙方在會上提出了自己的訴求。

謝女士被家暴後腹部受傷嚴重，裝上了糞袋。（南方都市報）

謝女士並於今（25）日向《南方都市報》透露，已接獲被武侯區人民法院通知，其離婚糾紛案將於5月31日開庭審理。

謝女士表示，另就刑事案件開庭時間目前尚未未知，她會繼續提交證據，將賀某陽的罪名更改為「故意殺人罪」。