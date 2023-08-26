女子孕後遭家暴16次需終身佩戴糞袋　稱丈夫曾言要殺她冀法院重判

四川的謝女士和丈夫賀某陽相識三年結婚兩年，但她自懷孕後被家暴多達16次，腎、肝、肺等內臟均受損傷，十二指腸亦被污染，需終生使用糞袋，引發大眾關心。目前，賀某陽已被刑事拘留，但謝女士仍然沒有離婚成功，且患上心理疾病，同時長期治療使醫藥費捉襟見肘。她又不認可賀某陽被以涉嫌故意傷害罪移送檢察機關，而是希望能以殺人未遂或者故意殺人去立案偵辦，「他說過『我要殺你』這種話，是真的要殺我」。



受傷前的謝女士。（頂端新聞）

今年29歲的謝女士是平昌人，畢業後從事服裝生意，並於2020年通過直播賣貨的相關群聊認識了賀某陽，得知是同鄉後，二人決定見面。2021年5月20日，謝女士與賀某陽結婚，婚後兩個月就懷孕了，詎料等待她的卻不是原以為的其樂無窮的幸福畫面，而是長達兩年的「噩夢」。

在孕初期時，丈夫就對她實施第一次家暴，當時驚動警方，但民警只是進行了調解。而第二次嚴重家暴時，她已經懷孕了七八個月，當時她就開始提出離婚，但始終未能成功，報警都會以家庭糾紛處理，後來她甚至嘗試逃跑，但也終會被找到。

此後兩年間，賀某陽對謝女士家暴不斷，且16次還是數得出來的次數，「其餘還有很多不記得日期」。2022年1月，賀某陽曾因而被告誡，但他仍會不斷重犯，「每次家暴完他就道歉，說再家暴就把手剁了，還當著我爸媽的面道歉、寫保證書」。

2022年1月，賀某陽曾因家暴謝女士被告誡。（頂端新聞）

而最後一次家暴，則是在4月25日凌晨。據她介紹，前一天時，她曾去法院起訴離婚，但因為材料不全，故準備等第二天補全再行動。當日下午，她被賀某陽表哥的女友邀請出門吃飯，至凌晨2時多回家，然後就被賀某陽強行拖到酒店，後者在酒店用腳踢向她的肋骨、肚子，「後來一拳打到鼻子後我就昏迷了」。

更甚的是，謝女士醒來後發現自己被賀某陽強姦，當聽到走廊內有開門聲，她隨即大聲求救，最後在一男士的幫助下報警並被送院，「醫生說，再晚20分鐘人就沒了」。

而這也為謝女士受傷最嚴重的一次家暴，醫院診斷謝女士左肝廣泛挫裂傷伴出血，十二指腸挫傷伴破裂，肺挫傷，蛛網膜下出血，腦挫傷，雙側胸腔積液，左腎挫傷，左側第6至8肋骨骨折等。據成都市公安局武侯區分局出具的一份鑑定意見通知書，謝女士腹部損傷達到重傷二級標準。自此，謝女士需要終身戴著糞袋生活。

事件曝光多月，謝女士的遭遇一直牽動全國不少民眾的心。8月17日，謝女士家屬在社交平台上發布的一條動態再次引起大家關注，片中謝女士頭髮凌亂蜷縮在牆角，精神狀態很差。

她表示，自己患上嚴重的創傷後應激障礙，單純的心理治療已經沒有用，需要吃藥輔助。成都市第四人民醫院建議她住院治療並請專人照顧，但為了治療傷勢，她經已花了20多萬元（人民幣．下同），全家能付的錢都付了，60多歲的父母實在無力承擔，財政十分拮据，因此決定返回家中，由嫂子照料。

謝女士需終生使用糞袋。（頂端新聞）

目前，謝女士公開為自己籌措醫藥費，目標金額為20萬，截至8月25日已籌得4186元。她表示，如果後續得到賠付或恢復經濟能力可覆蓋治療花費，會將所籌得款項退回捐款人。她又透露，賀某陽一家要求其出具諒解書才會繼續支付醫藥費，但被她拒絕，「我永遠都不會出具諒解書，他是想要我死，我希望能重判」。

對於案件，成都市人民檢察院工作人員表示，其還在依法辦理中，其他的細節根據要求不能透露。