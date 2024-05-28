武漢室內攀岩項目安全繩斷裂　男童高空墮下送院

湖北武漢一兒童攀岩項目的安全繩突然斷裂，一名男童從高空墮地受傷。

5月27日，涉事店家稱門店正常營業，兒童攀岩項目正在檢修，暫停開放。



《經視直播》報道，涉事店家為Meland Sport · 運動夢工廠 ( 武漢天地壹方南館店 ) 。影片顯示，在攀岩項目區域，一名男童墮地後不起，3名身穿紅色上衣的工作人員正跪地救助，並撥打急救電話。

目擊者稱，當時她正在排隊玩攀岩，突然見前面有男童的安全繩斷裂，男童從空中墮下，目測墮落高度有2米，隨後他被救護車送院救治，「太可怕了」。

該店工作人員稱，門店正常營業，但高空滑索和攀岩項目正在檢修，暫停開放。他介紹，館內的設備每周都會檢修，每天營業前工作人員也會先試玩一遍。對於男童攀岩時從高空墮下，工作人員們也覺得「很意外」，但透露男童「沒有事」。

武漢天地壹方南館客服人員稱，商場已經關注此事，正在調查核實。武漢市江岸區文旅局工作人員表示，目前尚未收到相關反饋，需要先去了解該門店兒童攀岩項目的具體情況，比如高度等，再來判斷該項目是否安全。

據介紹，Meland Sport主打運動親子路線，提供多種遊樂和運動項目，項目涵蓋不同的體驗和挑戰，適合不同年齡段的兒童及青少年，在全國有多間分店。其中，壹方南館的Meland Sport 面積約1500平方米，提供了多種運動、遊樂、教育項目。