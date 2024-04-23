河南景區兒童騎馬墮下　爸爸眼前「遭拖行數百米慘死」　馬主被捕

綜合多家陸媒報導，河南省滎陽市一名兒童在景區一家非法經營的馬場騎馬時不慎墮馬，頭朝下被馬拖行數百米後不幸身亡。



據《大皖新聞》報導，23日凌晨，河南滎陽官方發佈通報稱，21日下午，一男孩在滎陽市廣武鎮霸王城村騎馬遊玩時，不慎墮馬被拖行，後送醫搶救無效死亡。

目前，涉事馬主樊某某已被警方拘留。

點圖放大瀏覽涉事影片截圖（慎入）：

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據報導，男童父親是河南鄭州滎陽人，21日下午5時許，他帶著兒子來到馬場。該馬場位於滎陽黃河大橋下方西側的沙地上，附近是一處景區。

馬場收費標準是50元人民幣一圈。他付錢後，兒子坐在馬鞍上，馬場工作人員牽著馬，開始繞圈。

男孩父親說：「一圈大概5公里，長度是我事後估算的。過了二三十分鐘，走完半圈往回走時出的意外。這個時候，我沒看到有人牽馬。」

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據《新京報》22日報導，現場影片中，一名身穿白色上衣的兒童被馬拖行，眾人無法攔住牠。

男孩的一隻腳卡在馬鐙上，身體朝下，臉在地面拖行。馬拖著男孩先往遠處跑又掉頭往回跑，在此期間，男孩幾次撞到了沙灘車上。

男孩父親表示，兒子送醫搶救無效後死亡，致命傷是頭部。「馬場的人沒給頭盔，孩子沒戴頭盔；要是給了頭盔，或許能保住命。」

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多位馬術俱樂部工作人員介紹，開辦供遊客騎行的馬場有諸多要求：馬厩、圍欄等硬體設施要達標，要有賽馬資格證的專業人員，馬兒要定期檢疫等。

一名業內人士說：「需要多個部門批准後，馬場才能營業。從影片上看，涉事馬場有點像『游擊隊』（非正規經營）。」

22日下午，當地官方工作人員回應稱，涉事場所是個人經營的「馬生意」，非正規馬場，當地警方已介入調查。據報導，該景區及週邊有多人在做「馬生意」。

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