中國鐵路：4條高鐵車票實行市場化票價機制　6月1日開售

據「中國鐵路」微信公眾號周五（31日）消息，京廣高鐵武廣段，滬昆高鐵滬杭段、杭長段，杭深鐵路杭甬段等4條高鐵運行的時速300公里及以上動車組列車，將於6月15日實行靈活折扣、有升有降的市場化票價機制，相關列車車票將於6月1日開始發售。



上述4條高鐵動車組列車實行市場化定價，現行的固定、單一票價機制會調整為靈活折扣、有升有降的市場化票價機制。調整後的票價將以鐵路12306和相關車站公告的公布票價為上限，綜合考慮區域、淡旺季、時段等因素，實行不同幅度的折扣。部分停站較多、方便沿線旅客的列車車票會有較大幅度打折，最低折扣5.5折、較原票價低34%。一些旅速較快、長期供不應求的列車車票則不打折，較原票價高20%。

報道指，這充分體現優質優價、公平合理的原則。並提到五大點，一是豐富客運產品體系，為旅客提供多樣化選擇。實行靈活折扣、有升有降的市場化票價機制，推動形成不同旅速、不同價格、不同運行時刻的差異化客運產品體系，同時在4條高鐵平行線路上繼續安排開行普速旅客列車，旅客可根據需求選擇更加豐富多樣的客運產品。對列車運行時刻要求相對不高的旅客，可選擇折扣較大的車次，享受更多價格優惠。

二是調節市場供需關系，提高運力資源利用效率。目前4條高鐵普遍存在不同季節、日期、時段客流不均衡的情況，客流高峰期即使加開列車，供需矛盾仍然突出。實行市場化票價機制，有利於發揮價格杠桿作用，合理匹配運能與需求的關系，引導旅客錯峰出行，促進客流均衡化，使有限的運力資源服務更多旅客，也有利於改善旅客乘車環境，提升出行體驗。

市場化票價機制被指充分體現優質優價、公平合理的原則。（中國鐵路）

三是理順區域高鐵價格，形成更加合理的價格體系。當前4條高鐵上運行的時速300公里及以上動車組列車票價，與周邊其他高鐵線路上運行的同類動車組列車票價水平明顯不平衡，對4條高鐵的票價進行優化調整，有利於形成合理的比價關系，完善鐵路客運產品價格體系。

四是推動市場化經營，保障高鐵高質量運營。4條高鐵分別於2009年至2014年間開通，運營10多年來一直實行固定、單一票價機制，期間高鐵運營維護成本發生了較大變化，現行票價機制已明顯不適應市場化經營形勢。建立以市場為導向的票價機制，有利於提升鐵路運輸企業市場化經營水平，進一步鞏固性價比優勢，增強高鐵客運產品市場競爭力，保障高鐵高質量運營。

五是構建合理比價關係，助力綜合交通運輸體系建設。4條高鐵所在區域各種交通運輸方式競爭充分，票價優化調整後與其他交通運輸方式的比價關系更為合理，有利於充分發揮綜合交通運輸體系作用，為民眾提供更好的出行服務。