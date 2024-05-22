深圳至南寧路程將縮至2.5小時　南深高鐵南玉段料今年內開通營運

全長648公里的南深高鐵（南寧至深圳）已全線實現建設，並預計2027年建成通車。通車後，深圳至南寧的最快運行時間，可由現時的3.5小時縮短至2.5小時。

值得一提的是，南深高鐵南玉段（南寧至玉林）沿途新建的玉林北站、興業南站、橫州站、巒城站4座高鐵站，主體站房已完成建設，該段線路預計今年內開通營運。



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南深高鐵南玉段正線全長193.31公里，是廣西自主投資的首條時速350公里的高鐵。線路途徑廣西南寧、貴港、玉林三市，沿線共設5座車站，其中玉林北站、興業南站、橫州站、巒城站為新建車站，南寧東站為既有車站。

線路預計今年開通營運，屆時南寧至玉林的鐵路運輸時間將由現在最快1小時44分縮短至50分鐘左右。

據早前報道，南深高鐵西起廣西南寧市，向東終至廣東深圳市，途經廣西玉林、梧州（岑溪），廣東雲浮、肇慶、佛山、江門、中山、珠海等地市，線路全長648公里，其中廣西境內304公里，廣東境內344公里，設計標準為雙線時速350公里高速鐵路。

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全線站點18個，包括南寧東、五合、六景、橫縣、興業南、玉林北、容縣南、岑溪東、羅定北、雲浮、高明珠三角樞紐機場、江門、橫欄、中山北、南沙、東莞濱海灣、深圳機場東、深圳西麗。

內媒報道指，南深高鐵是有效消除深港珠等核心都市群輻射大西南高鐵瓶頸、顯著完善廣東與桂滇高鐵網的主幹通道，是一條以承擔省際中長途通過客流為主，兼顧沿線客流的高速鐵路。