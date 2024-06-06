上海交通大學允學生「零門檻」轉系　校方：充分尊重二次選擇機會

大學生通常情況下都會在某個學系專研，但不少人都曾有過後悔選擇某一專業，甚至「揀錯科」，讀了才發現不是自己感興趣的情況。以往，只有少數例子才實現轉系，且都是關連性較大的專業，大多數人只能默默走下去。然而今年起，知名院校上海交通大學全面放寬學生轉系措施，學生不論大一、大二、大三，人人均有轉系機會，即使是校本部和醫學院也可以互轉。對此校方表示，充分尊重學生進校後二次選擇機會。



上海交通大學周三（5日）舉行2024年招生記者會，會上公布學生轉系新制最新狀況。招生辦公室主任武超介紹，今年起交大全面放開轉系措施，更加注重學生綜合能力、興趣愛好及個人發展規劃，充分尊重學生進校後二次選擇機會。學生不論大一、大二、大三，均可申請轉系，有多次轉系機會，校本部和醫學院也可以互轉；轉系申請在每年4至5月開放，最新統計顯示，今年成功轉系學生數較去年提高150%。

武超強調，交大今年起實施開放、靈活的轉系措施，使學生轉系「零門檻」，不像以往只有分數高的同學才有資格轉專業，並形容是「給拔尖的同學錦上添花，給不適應本專業學習的同學雪中送炭」。

圖為交大校園。（學校官網）

他又指，若學生在現有專業領域表現好，就沒有轉系需要；倘對於原有系別興趣不高、成績不突出，就應該再有個機會做出改變。不過，雖然轉系自由度增加了，但有些科系報考人多，很難全部錄取，需要視情況而定。但至少開放了多次轉系，也是給學生多次準備的機會，如果第一次沒能成功，學生可以再努力一年，透過旁聽課程、參與專案來為轉系努力。

近年來，愈來愈多大學開始降低學生轉系門檻，除了上海交大，武漢大學、華中科技大學等校都有推出相關做法。21世紀教育研究院長熊丙奇早前表示，學校除了提供學生轉系機會外，也要引導學生了解大學、認識自我，引導學生做出適合自身的規劃，以免轉系後仍出現不適應的問題。