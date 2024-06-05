教育部批准設立深圳理工大學　今年率先省內招生　培養創新人才

5月30日，中國教育部正式批覆設立深圳理工大學。



《教育部關於同意設置深圳理工大學的函》指出，深圳理工大學定位為新型研究型大學，着重開展基礎性、前沿科學技術研究，培養拔尖創新人才。

科目方面，深圳理工大學將構建新興產業和未來產業發展的學科專業體系，聚焦「新工科」「新醫科」，首批建設了生命健康學院、合成生物學院、計算機科學與控制工程學院、生物醫學工程學院、材料科學與能源工程學院、藥學院、算力微電子學院七大學科交叉專業學院。

經過近6年的籌建，深圳理工大學已組建了一支以海外高層次人才為主的高水平師資隊伍，其中包括海內外院士14人、國家級人才88人，長聘教師中有41人在海外獲得終身教職，3位外國專家獲得中國政府友誼獎。還與中國科學院深圳先進技術研究院科教合作、優勢互補，探索高層次人才的人員雙聘機制，深圳先進院的500余位科研人員與深圳理工大學的教授強強聯合，共同培養創新人才。

學校今年將在廣東省內招收首批本科學生，按計算機科學與技術大類招生。所有學生入學一年後可根據興趣自主選擇專業，可選專業有計算機科學與技術、材料科學與工程、神經科學、生物技術、藥學、生物醫學工程。

學校位處光明科學城，毗鄰中山大學（深圳）、深圳醫學科學院等科教產教平台。總用地面積近12公頃，其中，主校區第一期20多萬平方米建築已建成交付，足以保障2024年首批本科生的學習生活。校園內建築呈「北鬥七星」狀分布，分別命名為「瑤光、開陽、玉衡、天權、天璣、天璇、天樞」。

教育部批准設立深圳理工大學。（讀特）

深理工籌備辦副主任趙偉介紹，校園亦將成為社區公園，向社區、城市市民開放。「在設計之初，學校就將室內體育館、戶外體育場、圖書館、國際交流中心等公共設施，都建在了臨近城市主幹道的一側，在這里可以舉辦一些公益展演、活動、社區體育項目等；為了確保公共空間的使用不影響大學的教學科研，上述設施以湖為界，與學研樓、書院樓隔水相望，一方面形成了動靜兩個整體區域，另一方面也為市民共享校園設施和資源提供了最大的便利。」