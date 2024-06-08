小米SU7｜衝出海口市一停車場1死3傷　官方稱：車輛狀態正常

6月7日上午，海口市美蘭區美苑路春江壹號小區發生了一起嚴重的交通事故。一輛小米SU7純電動轎車在駛出停車場時突然失控，衝向非機動車道正常行駛的電動車和路人，造成一死三傷的嚴重後果。



經初步勘察，該起事故發生系小轎車駕駛員（已排除酒駕毒駕）駕駛車輛時操作不當所致，其因涉嫌交通肇事罪已被警方依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。



海南省海口市公安局交通警察支隊6月8日發布警情通報稱，6月7日7時35分許，一輛小轎車行駛出美苑路春江壹號小區門口時，與兩輛電動車發生碰撞，造成1人當場死亡、3人不同程度受傷（其中1人住院治療，無生命危險；2人無需住院已回家）。

事件發生後，有知情人士揣測，事故原因可能與車輛失控或剎車失靈有關。小米則回應稱，經配合警方調取車輛後台資料，事故發生時車輛各項狀態正常，制動踏板狀態正常，加速踏板處於持續下踩狀態。小米批評，「車輛失控」、「剎車失靈」等言辭，已嚴重失實。

據了解，小米SU7是小米集團開發的一款純電動全尺寸轎車，外型酷似保時捷（Porsche）Taycan，也是小米汽車的首款汽車產品。2024年3月發售有標準版、Pro、Max三個版本，分別為21.59萬、24.59萬和29.99萬元人民幣，