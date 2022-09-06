深圳豪宅家傭揭工作秘辛：進恐怖僱主家如坐監　一年出不來一次

「豪宅保姆」濾鏡背後她們能看到富人家庭和普通家庭，在物質、觀念、心態上的諸多差異。她們目睹過諸多豪奢的生活方式，也見過「起高樓，樓塌了」的人間起落。在二人眼裏，「有錢」與幸福無法挂鈎，李萍工作這麼多年，「只見過一個特別和睦幸福的有錢人家庭，但這代表不了大多數」。



齊淑華和李萍，及其他幾個做家政的同行，合租在景田片區的某個房間裏。不遠處的水榭花都、香蜜湖1號、黃埔雅苑，以及更遠處的波托菲諾天鵝堡等豪宅區，倆人都工作過。

齊淑華今年48歲，在深圳待了將近9年，李萍50多歲，2006年就來到深圳。兩人是廣西老鄉，齊淑華質樸少言，李萍清瘦秀氣，十分健談。做家政服務，她們在富人家庭和普通家庭都工作過多年，跟上市公司董事長一桌吃過飯，與股市大佬相處數年……

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她們能看到富人家庭和普通家庭，在物質、觀念、心態上的諸多差異。她們目睹過諸多豪奢的生活方式，也見過「起高樓，樓塌了」的人間起落……在二人眼裡，「有錢」與幸福無法掛鉤，李萍工作這麼多年，「只見過一個特別和睦幸福的有錢人家庭，但這代表不了大多數」。

富人養娃：不吝金錢，照樣焦慮

「在深圳，沒有一個家庭不重視學習的」。不過，據齊淑華的觀察，富人家庭與普通人家庭的孩子，無論是生活，還是教育，投入差別都很大，對孩子的焦慮也不一樣。在李萍服務過的富人客戶當中，家長在培養孩子上不吝金錢，也鮮少跟孩子提到錢。 「請個家教1個小時500塊，唱歌一對一授課，一節課45分鐘，就要800塊，再貴的投入，他們都不會跟孩子談起花費」。

有的家長早早就為孩子選擇了藝術這條路，多數家庭把孩子朝著名媛、貴族方向培養，出國留學也提前納入了規劃。李萍每週得提前做好表格，今天送這個孩子上鋼琴課，明天送那個孩子上小提琴課，後天早上5點，要送球包到高爾夫球場……孩子再長大點，家長還會安排馬術課。

李萍曾在一個富人家庭裡，負責12歲女兒的接送。女孩跟同學聚餐、遊玩，李萍都要在旁邊陪著。李萍發現，幾個經常在一塊玩的女孩，情況都各不一樣，「有的是父母開車接送，有的自己搭地鐵上學」，由阿姨每天接送的，也只有她服務的這個家庭。女孩考完試，和同學出去玩，家長會叮囑「好好玩，錢都在阿姨手機裡」，「孩子不沾錢的，買什麼都是交給我」。只是在讓孩子學習這一點上，所有的家庭似乎都沒有多少差別。

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齊淑華在天鵝堡的一個家庭裡，做過1年半的住家保姆，家裡兩個孩子，「書包一放下，家庭教師就來了」。除了家教，還有舞蹈等各種培訓班，等著兩個孩子。週末兩天，孩子的時間被課程塞得滿滿噹噹，司機要計算好時間，送完老大的去學習班，再接小的從另一個培訓班回來，每天如此往返多次。

李萍服務的客戶家裡，讀高中的女孩週六看書看到凌晨1點鐘，「她不睡覺，她爸媽都陪著」。「孩子太辛苦了，看著都心痛。」在齊淑華看來，如果孩子自身缺乏動力，砸再多的錢，上再多的培訓班，效果都不會明顯，「有個客戶給兒子報了一堆班，花了好多錢，孩子照樣不及格」。

不過，在高知家庭裡，二人也看到了不少新穎的教育理念。齊淑華曾服務過一個家庭，先生有英國留學經歷，太太在華為上班，家裡有兩個孩子，從小感冒不吃藥也不打針，降溫了還是只給穿短衣短褲，齊淑華看著不忍心，爸爸堅持說國外的孩子就是這樣，「也奇怪了，從小學到高中，幾乎就沒生過病」。二人還發現，富人家庭中年父母一般不會跟老人同住。李萍的一個僱主家裡，爸爸不願意讓外婆多帶孩子，「覺得外婆太喜歡看電視，影響孩子的習慣」。

在華為女主人的家裡，齊淑華做了8年的鐘點工，「負責下午4點到晚上8點這段時間，爸爸一般7點半就回來了，每個月能見到媽媽兩三次」，有時候齊淑華在家裡陪著孩子等父母，「晚上11點，睡了一覺媽媽才回來」。在華為媽媽的家裡，如果家庭教師不在，孩子作業寫到一半，就要問齊淑華「這個怎麼做」，她擺擺手「阿姨也不懂」。而後孩子把問題拍照，用手機發給媽媽，媽媽在手機上教孩子做題。兩人發現，多數富人家庭裡爸爸都很忙，有些媽媽不算太忙，但還是會選擇用錢來替代應有的交流和陪伴。

李萍曾在水榭花都一個台灣人家裏工作過一年多，家裡兩個孩子，姐弟相差一歲。爸爸忙於做生意，晚上回來的晚，早上起床也晚，工作日幾乎跟孩子碰不上面。孩子媽媽偶爾談一些業務，花在事業上的時間不多，不過她喜歡開車出去玩，「恨不得我是全能的，她不用管」。除了日常的接送，吃飯，洗衣，孩子看病，買筆、紙等文具，複印學習資料，都由李萍來做。

李萍帶弟弟多一些，孩子跟她很親，「還跟我說『阿姨我長大了帶你去美國』」。到了晚上，孩子要鬧著跟李萍睡，「我也頭疼，他在床上亂轉亂踢，整個晚上都睡不好，可趕都趕不走」。

工作一年多後，李萍還是提出了辭職。起因是媽媽出去玩了一個月，兩個孩子病了。李萍打電話把女主人催了回來，「她一回來就埋怨我做不好事情」。

李萍覺得委屈，三四百平方米的房子，就她跟一位鐘點工負責，買菜做飯洗衣她都要管，還要照顧兩個孩子，「早上送他們上學，做完飯，再去接他們，中午吃完飯你搞完，又該送他倆去學校，下午到晚上又要重複一輪。」小孩調皮、鬧騰，帶著兩個孩子太辛苦了，李萍病倒過兩次。

「很幸福的有錢人家庭，只遇過一家」

齊淑華和李萍工作過的豪宅家庭裡，多數丈夫非常繁忙，和家人的交流相當有限。如果夫妻倆都忙，那雙方在家裡的交流更少。齊淑華在華為媽媽家裡待了8年，最開始的兩年，她能看得出來，夫妻倆如膠似漆，感情特別好，到了後面幾年，她發現兩人在家裡很少搭話，「可能是被工作、生活磨的」。在天鵝堡住宅區裡，齊淑華常常看到老夫少妻的家庭模式，「老公看起來年紀很大了，挽著20多歲的太太」。

工作這麼多年，李萍只經歷過一家「非常幸福」的富人家庭。夫妻倆在深圳開公司，倆人是大學同學，感情非常好，女兒學習也厲害，從沒讓父母操過心。一家人講話幽默詼諧，家庭氛圍輕鬆且民主，「女兒跟爸媽爭一個事情，只要孩子講的有道理，爸媽就不會多說什麼」。

李萍喜歡這家人，大人孩子都很有素養，「覺得你哪裡沒做好，就坐在一起聊幾句，講清楚就好了」。家裏四處都擺滿了書，男主人特意叮囑李萍，「沒事可以多看看書」，李萍來深圳之前，在廣西做幼師，平時也很喜歡讀書。「不過這代表不了大多數，我遇到過的也就這麼一家。」「大多數是什麼樣子？」 我問李萍。她笑笑，搖了搖頭，沒有回答。

今年3月，一位老客戶邀請李萍到家裡上班。李萍在2013年到2016年，曾在這位女士家裡做了3年阿姨，「那3年，夫妻倆做生意蒸蒸日上、日進斗金，前後在黃埔雅苑、紅樹西岸買了房子，又在老家買了別墅」。等到再次走進女士家裡，李萍發現這個家庭早已物是人非。女士換了丈夫，又生了兩個孩子。

原來，這位女士的前夫喜歡到澳門賭博，幾年間輸光了家產以及3套豪宅，女士也跟現任老公產生了感情。前夫為了還賭債，離婚時問女士要1000萬，最終兩人把價格談到了800萬收場。「先生四十多歲了，現在去給朋友打工了，這位太太也欠了一屁股債」。

李萍在女士家裡只待了一天，就提出了辭職。 「以前和家裡的男主人、小孩相處得很融洽，聊天也很輕鬆」，在新家裡，李萍「總感覺渾身不自在」，她也能察覺到現任先生的拘謹與尷尬，「我們沒話講的，晚上我在廚房刷碗，先生吃飯的時候，轉過去把背對著我，應該也很不自在」。看著好好的一個家，幾年間面目全非，李萍心裡不是滋味，總覺得「哪裡都不舒服」，再沒心思待下去。

「豪宅保姆」濾鏡背後

網上那些「豪宅保姆開豪車，住海景房」的傳言，在齊淑華、李萍看來，與現實還有諸多差距。給有錢人打工，並不意味著高收入，以及奢華的生活狀態。齊淑華、李萍在富人家庭裡拿到的薪水，並不比現在「做兩份鐘點工，收入7000多元」更高，「有些富人客戶大方，過節會發紅包，有些一般」。

別墅裏分工明確，有司機、月嫂、保姆、鐘點工。做飯、清潔、接送孩子，在大多數別墅裡，都是專人專職。分攤到每一個人身上，工作並不辛苦，拿到的薪水相應也就不高。齊淑華在華僑城天鵝堡工作的那戶人家，除了司機，還有兩位住家保姆——齊淑華負責做飯和一部分清潔，另一位阿姨負責接送小孩，和房子另外部分的衛生。齊淑華在這戶家庭只工作了一年半，就提出了辭職。離開的很大一部分原因是「不自由」，「疫情期間，有4個月沒出過房子大門」。

僱主要對保姆的安全負責，即便在正常時期，齊淑華要出門，也得徵得僱主的同意，「出去買個衛生紙，也得太太批准」。每周齊淑華有一天的休息時間，女主人會婉轉地提醒她，「最好在那一天把要買的東西買齊」。齊淑華有晚飯後散步的習慣，住在僱主家裡，這一點很難實現。每次需要女主人同意不說，她每晚忙完已經8點多，「自己洗完澡，洗洗衣服都9點多了，你出去走走，回來開門關門，又怕影響小孩休息。」

幾年前，家政公司曾派齊淑華到一個別墅住戶家裏工作，工資比其他客戶家高出2000元，被她堅決拒絕了。那是同事們避之不及的客戶，「進去就跟坐牢一樣，一年都出不來一次」。齊淑華聽過別人的描述，5層別墅，每層都有一個保姆，做飯由專門的大廚負責，大門由保安把守，「進去就出不來了，買點東西都要保安幫忙」。在天鵝堡豪宅區上班時時，齊淑華和另一位住家阿姨，住在保姆間的上下舖，「一般保姆間設在廚房隔壁，空間不會大，空調、洗手間什麼的，配的都很齊。」

住別人家的不自在是多方面的，吃也是其中之一。 「吃飯都是大家一起吃，水果、牛奶這些，有些客戶願意叫你吃，有些不願意。我們年紀大了，得考慮營養，自己買的時候，也會擔心說不清。」在一個家庭裡，家政人員之間也存在鄙視鏈，「客戶一般最看重月嫂，人家照顧的是小寶寶嘛」。

齊淑華有個老鄉，在一戶富人家庭做保姆時，曾被月嫂欺負過，「家裡兩個阿姨一個鐘點工，月嫂一會安排她們做這個，一會兒做那個」，老鄉在這戶家裏工作沒多久，就被僱主辭退了，因為「月嫂跟客戶說她幹的不好」。

最讓齊淑華氣憤的，是另一個老鄉阿玉的遭遇。阿玉在一戶富人家庭裏工作了15年，「平時說的很好，什麼年紀大了給她一份養老費」。疫情期間，阿玉因為兒子的婚禮，請假回廣西老家了一個多月。再回深圳時，還未走到豪宅門口，僱主就吩咐另一位阿姨，收拾好阿玉的衣物行李拎了出來。就這樣，阿玉在豪宅門口，被通知解僱了。沒有理由，更談不上勞務補償。

那是一戶巨富人家，住在南澳一千多平方米的別墅裡，配備著泳池和球場。除此之外，在深圳多個豪宅區都有別墅。說不清是因為疫情，還是其他原因，阿玉連進門收拾行李的機會都沒有，就被掃地出門，「在公司上15年班，還要給筆遣散費吧」。

在齊淑華和李萍的職業經歷裡，願意請住家阿姨的，多數還是中產和富人家庭，「普通家庭一般請鐘點工多一些」。兩人算過一筆賬，做住家阿姨，起碼能省下2000元左右的房租及餐費。儘管如此，齊淑華和李萍還是不太情願住家，「別人家再好，那也是人家的，怎麼著都拘束，只有回到自己的住處，才覺得渾身都是輕鬆的」。

備註：應受訪者要求，文中人物均採用化名。

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