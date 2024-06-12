距離8100公里！中國院士羅馬為北京患者開刀　創跨洲遙距手術紀錄

據人民網報道，羅馬當地時間6月5日至7日，第20屆歐洲腹腔鏡和機械人手術挑戰大會（CILR）在意大利首都羅馬舉行。大會期間，中國科學院院士、中國人民解放軍總醫院第三醫學中心泌尿外科醫學部主任張旭帶領團隊完成全球首次跨洲際超遠程人體手術直播。



2024年6月7日，中國科學院院士、中國人民解放軍總醫院泌尿外科醫學部主任張旭，使用國產精鋒機械人遠程系統，演示了從羅馬到北京的遠程機械人輔助腹腔鏡下前列腺根治性切除術。這是迄今為止全球最遠距離、全程操控的超遠程機械人手術，此次手術跨越直線距離近8100公里、雙向通訊距離超過20000公里。

超遠程手術現場。（影片截圖）

超遠程手術現場。（影片截圖）

CILR大會主席維託·潘薩多羅表示，前列腺癌根治手術是當前泌尿外科難度較高的四級手術，手術技術複雜風險較高。此次中國團隊憑藉高超的醫學技術，結合中國自研的手術機器人和高穩定性遠程通訊技術實現了跨洲際遠程手術，充分解決了遠程外科中網絡延時和數據流壓縮等棘手問題。

超遠程手術現場。（人民網）

張旭在大會現場發言。（人民網）

張旭院士表示，此次手術全程使用了中國完全自主知識產權的國產機器人系統，結合中國5G+互聯網專線現代通信技術，發揮遠程手術系統低延時和高穩健性的優勢，跨越了亞歐多個國家，真正實現了低延時、高精度、高穩定性的跨洲際遠程手術操作。

同時，張旭院士又表示，遠程外科是未來外科學重要發展方向之一，這次手術的成功，不僅僅是中國醫療技術的一次展示，更是全球醫療科技交流合作的一個重要里程碑，這一技術將改變外科的治療模式和價值。