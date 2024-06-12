河南惡犬咬傷6人包括兒童　狗主身份待查　官方：傷人狗隻已處置

河南南陽市一小區有惡犬咬傷6人，包括4名年約8至9歲的兒童。

6月12日，新野縣聯合調查組通報，所有傷者已接受治療，並接種狂犬病疫苗，狗隻已被處置。



事發於6月10日，河南南陽市新野縣一小區內有惡犬咬傷多人。《百姓關注》報道，傷者程先生表示，惡犬出現時，有業主曾提醒物業、保安、管理員等，但並未引起重視，「（業主）就是說這個狗可能是瘋狗，把牠打死處理，然後保安說沒事，我在看着」。

程先生被惡犬咬傷。（影片截圖）

程先生稱，該名業主之後帶小孩在小區內玩耍時，小孩突被惡犬咬傷，後續又有多人被咬。他擔心後續的生命安全問題，並與其他傷者希望物業找到狗主，負責傷者的醫療費、誤工費等。

小區物業工作人員稱，目前仍未查到狗主是否該小區的業主，他們會翻查閉路電視紀錄，查實咬人的惡犬是業主飼養抑或流浪狗，再作下一步處理。

6月12日，新野縣聯合調查組通報，經初步調查核實，6月10日下午，在新野縣文景苑小區，一隻黃白相間土狗咬傷6名小區居民，包括3名8歲兒童、1名9歲兒童、2名成人。傷者均已得到妥善救治，並接種狂犬病疫苗和免疫球蛋白，現全部居家觀察，同時成立醫療救治小組上門家訪。

通報稱，涉事狗隻已被處置。新野縣已成立聯合調查組，進一步調查該事件，調查結果將及時向社會通報。