長春6旬男行山被7隻大狗追咬至重傷　全身縫300多針輸血2000cc

長春一名62歲男子近日在當地行山時遭多達7隻大犬追咬，身受重傷。醫生為男子輸了2000cc的血液才成功救回其一命，男子全身一共被縫了300多針，在醫院的深切治療部住了7天才轉到普通病房。



內媒《紅星新聞》報道，62歲的郭先生在3月22日上午獨自行山，遭7隻大犬追咬後，幸而有3名路過的行山人士上前搭救，幫忙驅趕大犬並報警。

經過醫生診斷，郭先生後腦大量頭皮缺失、牙齒外露、小腿跟腱斷裂等。從現場目擊者拍攝的照片可以看到，郭先生被狗撕咬後，身上的衣服已經破碎，全身多處傷口都在流血。

醫生為郭先生輸了2000cc的血液才成功救回其一命，郭先生全身一共被縫了300多針，在醫院的深切治療部住了7天才轉到普通病房。

郭先生經搶救後身體逐步穩定，但接下來還需要進行第二次，甚至第三次手術治療，醫藥費目前已經花費14萬元（人民幣，下同）左右。

狗主人已被警方控制

報道指，目前涉事的狗主人已被警方控制，咬人的狗也被捕獲。同時，警方對事發地附近其他的相關隱患進行了排查。

郭先生的兒子表示，事發後，他一直在和狗主人的兒子進行聯繫，對方也支付了近10萬元的醫療費用，但是在支付完該筆費用後便表示暫時無錢支付，剩下的醫療費用只能由郭先生家人墊付。

郭先生的兒子稱，「下一步肯定是要通過法律手段獲取賠償的，我們家人也要就這件事要一個說法」。他表示，父親現在情緒很不穩定，說一閉上眼睛就是當時被狗追咬時的畫面，很恐懼。