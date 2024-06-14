多省高溫炎烤｜吐魯番地表測得75°C　河南寵物蝦陽台放一晚｢熟了｣

內地北方大範圍地區今年6月進入「高溫炙烤」模式，多地出現40度以上的高溫，部分學校還直接放假應對，防止學生中暑出現意外。有「火洲」之稱的新疆吐魯番地區是內地最炎熱乾燥的地方之一，才進入夏季，當地已出現平均40°C的氣溫，火焰山風景區更是一度測出地表溫度75°C的高溫。



《中國新聞網》報道，在火焰山景區，雖然高溫炙烤，但遊客熱情不減，民眾打著遮陽傘、戴著墨鏡，在景區內遊覽、合影，體驗用沙堆烤雞蛋。為了應對高溫天氣，提升遊客旅遊體驗，景區採取了多項防暑降溫措施。

新疆吐魯番火焰山景區測出地表溫度75度高溫。（微博）

數據顯示，內地這波高溫天氣自本月8日開始，16日至18日，華北、黃淮等地將再度迎來高溫天氣，不僅部分地區氣溫可達40°C以上，河南等地高溫或將貫穿6月中旬，屆時，不排除地表溫度會再度攀升到60°C以上。

透過大陸全國地表溫度排行榜可以發現，河南、河北、陝西、山西、新疆等地部分區域地表溫度超過攝氏69度。其中，新疆吐魯番、河南沁陽和陝西西安地表溫度更達到72°C以上，滾燙的地面猶如「人肉鐵板燒」。

《齊魯晚報》報道，一名居住在河南平頂山的民眾透露，她在清晨醒來後發現，陽台上養殖的寵物蝦竟「變紅了」，初步判斷懷疑是由於水溫過高，這隻蝦不耐炎熱而直接失去生命，引來網民戲稱「一時疏忽，悲喜交加」；此外，也有一名男子將手中的「螞蟻」丟到滾燙的路面上測試，沒想到，螞蟻扭動了幾下便一動不動，瞬間被高溫燙熟了。