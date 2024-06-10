夏日熱浪率先席捲北方　部分省市最高溫達42℃　今起進入鼎盛時段

在南方陰雨綿綿氣溫涼爽時，中國北方已率先進入盛夏，有地區氣溫甚至高達42℃，今日（10日）起，北方將進入今年來最強高溫鼎盛時段，局部地區或將突破6月氣溫極值。



中央氣象台9日監測顯示，部份省市氣溫超過40度。

中央氣象台9日監測顯示，北京、天津南部、河北中南部、山西西南部、山東、河南東部和北部、蘇皖北部及新疆東北部等地部份地區出現35～39℃高溫，河北邯鄲、邢台、衡水和新疆吐魯番局地40～42℃，山東德州、淄博、濰坊、煙台等7個國家站日最高氣溫突破6月上旬極值。

中央氣象台已持續發布高溫橙色預警，預計包括北京、天津西部和南部、河北中南部、山東大部、河南大部、安徽北部、江蘇北部以及新疆沿天山北部地區和南疆盆地東部、內蒙古東南部和西部、甘肅河西等地有35～36℃高溫天氣。

遊客頂高溫遊覽天壇。（視覺中國）

其中，河北中南部、山東大部、河南中東部、安徽北部、新疆吐魯番盆地等地部份地區最高氣溫37～39℃，河北南部、山東北部和西部、新疆吐魯番盆地等地局地可達40℃以上。

10日開始，北方今年來最強高溫進入鼎盛時段。10日至14日，河北南部、河南、山東、新疆吐魯番盆地等地部份地區最高氣溫可達39~42℃。這輪高溫過程影響範圍廣、強度強，山東、河南、山西、陜西的部份地區日最高氣溫可能打破歷史同期紀錄。

中國氣象局氣象探測中心監測顯示，9日6時至10日6時，河北、山東、新疆等地581個氣象站最高氣溫超過40℃。

中國天氣網氣象分析師翟羽分析稱，這次高溫天氣過程是大陸暖脊和乾熱氣團共同導致的。華北、黃淮等地在大陸暖脊或脊前的西北氣流控制下，天氣以晴熱為主，光照足，同時又疊加了乾熱氣團的影響，使得天氣更炎熱。