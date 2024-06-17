夜釣遇暴雨跌落桂江　廣西男漂流4小時30多公里終獲救

6月14日，廣西平樂縣男子陳某某夜釣時不慎跌落洪水，幸在危急關頭緊抱一根木頭，漂流30多公里後終獲救。經送院檢查確認，陳某某只是體力透支，並無大礙。 ​



平樂縣公安局介紹，6月14日凌晨12時，平樂縣公安局附城派出所接報，有民眾在平樂鎮長灘老街聽到河內有人呼救，但未能見到人。民警與消防立即到場搜尋，但因夜色漆黑，河流湍急且路面離河岸較遠，民警沿途搜尋近10公里，仍未發現落水人員。

因夜色漆黑，河流湍急且路面離河岸較遠，民警沿途搜尋多時，未發現落水人員。（微信公眾號＠平安平樂）

搜尋近一小時後，有民眾在大發鄉桂江河面上聽到呼救聲，情況不明。大發派出所警員立即攜帶救援裝備趕赴現場，最終沿河搜索時尋回陳某某的身影。

因連日暴雨，洪水上漲，水勢較急，眼看陳某某被急流愈推愈遠，現場警員一路追蹤，一路與陳某某對話讓他不要放棄，堅持等待救援。另一隊警員則與相關職能部門對接，同時動員下遊的廣運及巴江村委組織人員和船隻參加搜救。

凌晨4時，在洪水中漂流4個小時的陳某某，在大發鄉平安村桂江河段獲救上岸，並及時送院檢查治療。經檢查，陳某某已無生命危險。

陳某某介紹，當晚他在縣城桂江橋底釣魚時不慎跌落洪水中，在危急關頭緊抱一根木頭，但其呼救聲被洶湧的水流聲吞噬，一直隨水漂流的他甚至開始絕望，幸在漂流30多公里後獲救，「再過幾分鐘我就體力不支堅持不下去了」。