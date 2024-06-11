躺平有功！女子西湖跌落水教科書式自救　教練：不會游泳也可以

近日，西湖有一白衣女子不慎落水之後冷靜「躺平」，仰面漂浮在湖面上等待救援，當地救生員也在3分鐘內趕到現場將其打撈上岸。據悉，女子落水的水域約有2米深。專業潛水教練建議，若不慎落水且不會游泳也可以像她一樣仰面漂浮以等待救援。



近日， 內地社交平台有影片顯示，女子在西湖落水後不慌不忙，冷靜地「平躺」漂浮在湖面上等待救援，只見她四肢呈「大」字型舒展並未掙扎，頭部也浮在水面上便於呼吸。

女子西湖遊玩落水後「躺平」。（杭州日報）

據《杭州日報》報道，西湖水域監管科副科長潘世安稱，6月9日下午5點，他們接到沿湖工作人員的救援電話後，立即派出了一艘救援快艇前往事發水域，在3分鐘內將落水女子打撈上岸。白衣女子落水的斷橋水域約有2米深，等到救生員將她救援起來的時候，她已經仰面飄出了十米遠。

救生人員趕往現場救援。（杭州日報）

女子被救援上岸。（杭州日報）

潛水教練：不會游泳也可仰面漂浮等待救援

南京體育學院特邀美人魚潛水運動指導老師錢女士表示，落水後要保持冷靜避免肌肉緊張導致人往下沉，「不會游泳的人正面朝下掉到水裏的話，我們都會建議採用『水母抱』的方式進行自救。」

「水母抱」即是指將身體蜷曲，雙手緊緊抱住膝蓋。錢女士說，只要在這個過程當中，落水者將氣憋住的話，就會自動漂浮上來。在背部即將接近水面的時候，落水者雙手雙腳可以呈「大」字型展開，方便下一步將自己從水中翻轉過來，讓自己可以面部朝上。

「之後，落水者要將手慢慢地舉到肩膀，再慢慢地舉到腦後，進行伸直。在此過程中，頭部也要微微後仰，保持放鬆的狀態，仍然不要去掙扎，冷靜地等待救援。」