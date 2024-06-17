河南冷藏車違規載人致8死　知情人：遇難者均為女性，非首次乘坐

6月15日，河南葉縣洪莊楊鎮境內一輛冷藏貨車違規載人，車廂內8人窒息昏迷，搶救後不治。

有村民介紹，8名遇難者均為女性，都是洪莊楊鎮人，年齡介乎40多至50多歲，此前也會乘坐冷藏貨車回村。



《中國新聞周刊》及《瀟湘晨報》報道，8名遇難者在市區一家牛肉廠上班，她們都是洪莊楊鎮人，但來自不同村莊，其中3人曹李村村民。曹李村村委會工作人員稱，遇難者家中都有小孩，「小的十幾歲，大的已經上大學了」。

工作人員稱，據了解，遇難者白天上班時會自己開電動車到距離村一公里的加油站集合，老闆派車過來接人，晚上下班後，老闆也會將她們送到加油站。有目擊者稱，事發時車廂內還放有冷藏的牛肉以及乾冰。

河南葉縣洪莊楊鎮境內一輛冷藏貨車違規載人，車廂內8人窒息昏迷，搶救後不治。圖非涉事冷藏貨車。（中國新聞周刊）

有村民透露，遇難者並非第一次乘坐冷藏貨車回村，之前一直沒有出意外，「葉縣離平頂山比較近，有的路線只要20多分鐘，貨車前面除了司機，還有其他同乘的人」。

另有村民稱，除了司機外，當時冷藏貨車載有10名乘客，其中2人坐在前面才倖免於難。據他了解，遇難者當天在工廠加班，「可能回來沒車了，就坐這個車，比較節約。路程也就20分鐘左右，肯定想著沒事」。

河南葉縣有冷藏貨車違規載人，8人車廂內窒息昏迷，搶救後不治。示意圖。（視覺中國）

有多年汽車行業從業者介紹，由於冷藏貨車的車廂內加裝冷氣，密閉性要求比一般的車型更強，「車廂內會設置保溫層，實際上就像一個大冰箱」。他判斷，若車廂內的人敲擊廂門，駕駛座可能會聽到一定聲音，但不會太大。

有人懷疑此次事故是車廂內乾冰洩漏所致，但此說法尚未得到官方證實。有資深救援博主認為，出事8人在陝小的密閉空間中，短時間內就會因二氧化碳濃度過高昏迷，「過程中當事人會特別想睡，然後陷入昏迷的狀態」。

洪莊楊鎮政府稱，8名遇難者均在高新區一家企業上班。地圖顯示，洪莊楊鎮和平頂山高新區相鄰。（瀟湘晨報）

據多地應急管理局、消防發布提醒，冷藏車是指用來維持冷凍或保鮮的貨物溫度的封閉式廂式運輸車。冷藏車製冷時，屬於低溫、密閉的空間，車廂內絕不可載人，否則人體容易出現缺氧、體溫過低等危險狀況。

有內地律師指，涉事司機違規載人，導致8人死亡，可能涉嫌過失致人死亡罪，或面臨3年以上7年以下有期徒刑的刑罰。涉事企業存在管理上的疏忽或過失，導致司機違規載人並造成嚴重後果，可能涉嫌重大責任事故罪，最高面臨3年以上7年以下有期徒刑。