江西公務員因停車費糾紛開車頂人駛幾百米　驚險影片曝光

據《大皖新聞》報道，6月18日，有網民發布影片稱，因停車費糾紛，江西南昌有小區物業人員被一位公職人員開車頂在車上行駛。當事司機指，是小區業委會告知業主無需交停車費所以他才未繳納，但當天出門被阻攔後發生糾紛。目前當地警方已介入。



據《大皖新聞》報道，事發地位於江西南昌某小區。網傳影片中白色私家車的司機吳某稱，因為看到業委會說無需向物業公司支付停車費，所以他並未繳納，一般會跟著前面車輛過小區門口的道閘桿。

事發於6月15日上午，吳某在過小區的道閘時，前車突然煞車導致兩車發生追尾。他下車處理此事，但前車司機未理睬他，而是打了電話，很快幾名物業職員趕到後，攔在了他的車前。

有男子趴在車輛引擎蓋上。（影片截圖）

有男子趴在車輛引擎蓋上。（影片截圖）

網傳影片顯示，吳某駕駛的白色汽車正在緩慢行駛，有兩名男子趴在車輛引擎蓋上，可以聽見有人説「撞撞撞，繼續撞」。另一片段顯示，該白色汽車頂著一名男子行駛上了一條寬闊的道路。

吳某稱，他的車在路上開得很慢，基本上是怠速行駛，他喊對方從車上下來，但對方拒絕下來，大約行駛了幾百米後，坐在他車引擎蓋上的物業人員從車上下來了，將他車一側後門踹了一個坑。

有男子趴在車輛引擎蓋上。（影片截圖）

該白色汽車頂著一名男子行駛上寬闊道路。（影片截圖）

吳某表示他確實是一名公職人員，不希望此事對單位造成影響。據《縱覽新聞》報道，南昌市信訪局一名工作人員也稱，該局確實有一名叫吳某的工作人員。

該小區業主委員會的一位成員表示，該物業公司與該小區的服務合同多年前已終止，但其始終不願退場。而「告知全體業主依法無需向貴司支付物業費、停車費」確有其事。

目前當地警方已經介入此事，屬地派出所表示具體情況不便透露。