繼醫生拳打患者頭部　愛爾眼科再被曝行賄42名公職人員　官方調查

廣西省貴港市愛爾眼科醫院被曝出醫生手術中動作粗魯，竟在手術台拳打患者頭部，影片在網絡上流出，引發輿論關注。近日，爆料者再發布了兩張標為「中秋外聯明細表」的圖片，其中涉及42名公職人員以及5.9萬元人民幣額度的購物卡，並透露上述圖片的涉事單位為貴港愛爾眼科醫院。周六（23日），貴港市紀委監委通報，稱已成立調查組。



涉事圖片顯示：「中秋節作為對外關系維護的重要節點，便於日後業務拓展，現中請對分管醫院的各職能部門分管領導進行節日慰問，金額合計59000元，詳情見附件。」周五（22日），爆料者「急診向日葵艾芬」表示，她披露的圖片是貴港愛爾眼科醫院2021年中秋節的外聯明細，來源於一個關注她的微博網友，一名2022年從貴港愛爾眼科醫院離職的員工。

上述微博發布後引起熱議，有網民希望相關部門根據名單徹查清楚，也有人對名單真實性存疑。內媒根據名單搜索當地公開報道，發現此前貴港市政協副主席中確有一位宋姓人員，但其2020年時已不再是貴港市政協副主席。2021年貴港市婦聯主席、副主席分別為陳姓、廖姓人員，醫保局局長為黃姓人員。

標為「中秋外聯明細表」的圖片，其中涉及42名公職人員以及5.9萬元人民幣額度的購物卡。（海報新聞）

「急診向日葵艾芬」稱，網民最初向她提供了醫院領導的簽字版圖片，但隨即撤回。收到圖片後，她通過向當地人士求證，注意到圖中公職人員的姓氏，與公開可查詢到的相關人員姓氏一致。而除了貴港，包括武漢、無錫、鷹潭等地，均有已經離職的愛爾眼科員工爆料過當地醫院的節日走訪明細。因此，她確認兩張圖片的真實性，並認為愛爾集團在全國各地的幾百家醫院，均存在此類行為。她更稱，貴港愛爾眼科醫院離職員工在受到威脅後與她失去了聯繫，「（兩張圖片）我發過很多次，我第一次發的時候就非常地緊張，他就告訴我，有當地政府的人找到了他，要求他來找我把這些東西都刪掉」。

周五，貴港紀檢監察機關工作人員表示，目前還未收到該事件的電話舉報，其不參與具體辦案，故沒有權限知道相關處理情況。但該工作人員稱，如果有相關的內容公布，職能部門會介入調查，後續的處理情況，可以通過網絡途徑或官方發布查看結果，並提到若舉報需要提供有效的線索證據信息，包括博主公布的信息是從哪獲取的。

周六下午，貴港市紀委監委通報稱，近日，網傳貴港愛爾眼科醫院「中秋外聯明細表」圖片的消息引發網民關注，該委對此高度重視，已成立調查組，依規依紀依法對相關情況開展核查處理。

延伸閱讀：眼科醫生手術間拳擊82歲患者頭部 院方稱誤會 網曝醫生是｢慣犯｣（點圖放大閱覽）