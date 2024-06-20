廣西桂林遭1998年以來最大洪峰　防汛應急響應提升為一級

廣西桂林市防汛抗旱指揮部19日發布通知稱，本月12日到19日，桂林市出現連續性強降水過程，38個氣象觀測站打破建站以來24小時降雨量歷史記錄。



央視報道，鑑於此輪強降雨過程範圍廣、降雨強度大，落區高度重疊、持續時間長、累積雨量大、江河洪水大、致災風險高，按照《桂林市防汛抗旱應急預案》的有關規定，桂林市防汛抗旱指揮部決定，於19日22時20分將桂林市防汛二級應急響應提升為一級應急響應。

從6月12日20時開始，廣西桂林、柳州、河池等地遭受暴雨襲擊。根據水文氣象數據顯示，截至19日17時00分，桂林站水位上升到148.55米，已超過1998年灕江特大洪水148.4米，超警2.55米，為桂林1998年以來最大洪水。

報道稱，桂林海事局於19日9時40分啟動防汛一級應急響應，嚴陣以待、全力做好防汛工作。包含興安縣、靈川縣、七星區、疊彩區、象山區、秀峰區、雁山區、臨桂區、陽朔縣、平樂縣等有關區域進入緊急防汛期。

桂林火車站廣場內澇積水。（網上影片截圖）

內媒《縱覽新聞》報道，桂林多位居民19日表示，主城區已經出現嚴重內澇，多個景區被迫關閉，公交多條線路停運，不少學校也發布停課通知。

一位居住在桂林市七星區的林先生指出，這是他自2008年來到桂林以來遇到的最大降雨。「主城區因為地勢較低，到處都是積水。我們現在只能在外圍活動，無法前往市中心。水最深的地方，已經達到胸部這個位置。」一些中小學也陸續在19日上午發布了停課通知，從下午開始停課。

陽朔著名的景區陽朔縣灕江景區在6月17日發佈了封航停漂通知，稱受強降雨影響導致灕江水位上漲，存在安全隱患，對超出安全水位的碼頭實施封航停漂。

此外，桂林火車站官方微博也在19日21時發佈消息，證實受桂林地區持續強降雨天氣影響，桂林站廣場出現內澇積水，影響車站旅客進出。鐵路部門已組織在桂林站乘降旅客暫時改由桂林北站辦理乘降。