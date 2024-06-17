廣東暴雨｜韓江發布史上最大洪水超警　閩粵緊急轉移安置1.11萬人

水利部消息，6月16日8時至23時，廣東韓江上游出現強降雨，面降雨量73毫米。受其影響，位於廣東梅州大埔縣的韓江幹流控制站三河壩水位站16日23時40分水位漲至警戒水位（42.00米），依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「韓江2024年第4號洪水」。韓江流域的17條河流發生超警以上洪水，其中汀江等7條河流超保，松源河、石窟河發生有實測數據以來最大洪水。預計三河壩將於今（17）日中午前後出現48.50米左右的洪峰水位，超警6.50米左右。



6月16日晚間，水利部針對廣東省啟動洪水防禦Ⅳ級應急回應。（央視）

央視報道，水利部滾動會商研判，提前部署，根據汛情於16日22時針對廣東省啟動洪水防禦Ⅳ級應急回應，維持針對福建省的洪水防禦Ⅳ級應急響應，並向2省水利部門和珠江水利委員會發出通知，要求做好各項防汛抗洪工作，特別是及時轉移棉花灘水庫庫區及下游受威脅群眾，並連夜增派1個工作組緊急趕赴韓江一線，指導地方做好洪水防禦工作。

珠江委啟動洪水防禦Ⅲ級應急回應，調度上游棉花灘水庫攔洪削峰，中游高陂等水庫預泄騰庫，減輕下游防洪壓力。廣東、福建省水利廳加強大中型水庫防洪調度，在確保水庫安全的前提下盡可能攔蓄洪水，督促指導沿河地方加強巡堤查險，及時轉移低窪地區群眾，已緊急轉移安置1.11萬人。