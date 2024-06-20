桂林暴雨｜98年來最大洪水車站停運　藥店被淹20歲女店員不幸遇難

因為連降暴雨，桂林灕江出現1998年以來最大洪水。6月19日，桂林秀峰區甲山菜市場門口一家藥店，疑因暴雨漲水女營業員在店內不幸遇難。據了解當時積水深80厘米，有消息稱，女子不是溺亡，而是觸電身亡，但該說法未獲官方證實。



6月20日，有段網民傳的影片顯示，桂林一間藥店周圍積水大約在人的膝蓋處，現場有不少圍觀者，有120急救車趕到現場。

據了解，因連日的強降雨，導致桂林市區多個街道被淹。秀峰區甲山路、中隱路等路段有積水。有知情者稱，因為降雨積水，「當時水深有80厘米」，在秀峰區甲山菜市場門口的一家藥店內，有年僅20歲的女店員遇難，「我看她是剛畢業，來這個藥店上班的，聽口音不像是桂林人，像是全州的。」

記者注意到，也有網民稱女子不是溺亡，而是觸電身亡，但該消息未獲官方證實。據了解，女子的遺體也已移交給派出所，具體死因待確認。

桂林因連日暴雨，出現1998年以來最大洪水。（央視新聞）

桂林火車站被淹 組織旅客在桂林北上下車

根據水文氣象資料顯示，截至6月19日17點00分，桂林站水位上升到148.55米，已超過1998年灕江特大洪水148.4米，超警2.55米，為桂林1998年以來最大洪水。受持續強降雨及灕江上游水庫相繼洩洪影響，6月19日，桂林各主要河流水位迅速暴漲。

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6月20日，桂林北站工作人員證實，雨情一直在持續，19日桂林火車站大廳進水被淹，乘客轉移到桂林北站。「現在都是組織旅客在桂林北站上下車，桂林站現在不辦理旅客的進站乘車，如果已經買了桂林始發的車票，現在要到桂林北去乘車。」