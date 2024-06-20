桂林暴雨｜結婚遇30年最高洪峰　新娘搭消防「順風車」幸福完婚

本月12日到19日，桂林市出現連續性強降雨，遭1998年以來最大洪水侵襲。但大水衝不散姻緣，一位趕去溶江鎮結婚的桂林新娘，穿着婚紗坐著消防車「順風車」，順利抵達結婚現場。新娘感謝說，「我們想邀請消防員來吃酒席，但他們忙著搶修。」



連日來，桂林汛情引發關注。灕江桂林水文站於6月20日00時55分出現148.88米（警戒水位146米）的洪峰水位，超警2.88米，相應流量6380立方米每秒，為超30年一遇洪水。桂林市防汛抗旱指揮部決定於6月19日22時20分將桂林市防汛二級應急響應提升為一級應急響應。

桂林海事局於19日9時40分啟動防汛一級應急回應，嚴陣以待、全力做好防汛工作。（央視新聞截圖）

洪水中，桂林一名新娘乘坐小船、消防車奔赴婚禮現場的影片引發關注。《南方都市報》訪問當事新娘廖女士，她表示，19日她在桂林興安縣城化完妝準備前往溶江鎮結婚，路上遇大水，正巧碰上一輛消防車，便將她與伴娘順路帶到了溶江。「坐了大概二三十分鐘，30公里路。」

抵達達溶江鎮開發區附近後，新郎與父親又借來一只小船，將廖女士送到婚禮現場。「他們推了大概三四十分鐘，當時水都漫過半個人了。」廖女士說，「我九點從縣城出發，差不多十二點才到溶江。」最終，婚禮在19日13時許開始，大部份賓客到場祝賀。「我們邀請消防員來吃酒席，但他們忙著搶修（沒有過來）。」

廖女士表示，20日大水已經慢慢退下，「我們要把親戚朋友都送回去。」

桂林消防局官方帳號也在社交平台記錄了這一故事，「當時我們在興安縣城接到需要轉移群眾的警情，正好發現有一輛婚車在涉水路段過不去，於是我們詢問了一下新人的目的地，發現是去溶江，我們就將她們帶上了車。」