遊客海南潛水遭棄海中2小時　官媒揭「三無」潛水店普遍存在

早前，有旅客在社交平台發文稱，近日到海南萬寧市參加自由潛水考試，完成考試後卻無船來接人，與他同行的教練及2名學員，一行4人被迫頂著風雨，在海上游泳2小時才靠岸，「我差點死在萬寧，絕望自救四小時」。據《央廣網》周二（25日）報道，在當地，「三無」潛水店普遍存在，有業界人士表示，由於潛水運動的特殊性，很多無證經營的「黑潛點」，不僅威脅著遊客安全，也抹黑了整個行業。



據早前報道，來自浙江的金先生6月初通過某社交軟件聯繫一名潛水教練，要求參加自由潛AIDA（自由潛水者組織）二星考試。教練收取300元（人民幣，下同）定金和3180元尾款後，聯繫了萬寧當地的海洋假日俱樂部，要求對方提供去下潛點的往返接送服務。6月9日，金先生和另外兩名學員跟隨教練到萬寧海洋假日俱樂部集合，由該俱樂部人員指引登上遊艇，但原來該遊艇屬於另一家名為「任我遊」的航海俱樂部。

下午1時，遊艇將金先生一行人送到洲仔島附近。由於船隻停靠處的水深未達考試要求，教練便要求船長帶他們去附近水更深的地方，並告知對方考試需時約2小時，結束考試後一同返航。後來，船長派出一艘水上電單車拖著香蕉船，將金先生一行4人送到考試地點。金先生憶述，送行的船員曾要求他們自行游回遊艇，「送行的船員說，你們游回去吧，我們很忙的，沒有時間來接你們」。教練與該船員多次溝通，對方才說會知會船長，「讓船長等下返航前開船來接你們」。

金先生在社交平台發布潛水被困大海的遭遇。（上游新聞）

下午2時，潛水考試正式開始；下午4時，考試結束後，金先生一行4人在原地等候，一直等到下午6時15分，依舊沒有船來接送。由於4人都沒有帶手機，眼看天色漸晚，他們決定游泳離開。金先生稱，有學員潛水時嘔吐5、6次，身體比較虛弱，他們只能共用一個救生圈，「我在中間蹬，教練在前面拉，另外兩名學員在兩邊扶著」。

在海上游泳近2小時後，金先生一行4人最終在當晚約8時抵達岸邊，最後徒步了半個多小時後才走到公路，在好心人的幫助下獲救並報警求助。金先生一行人被送院救治，幸均無大礙。

金先生一行4人由救護車送院救治。（上游新聞）

金先生送院治療，並無大礙。（小紅書＠大趴菜）

事後，孟姓教練表示，找的是萬寧福瑞沃爾特潛水培訓有限公司，該公司又幫她聯絡了任我遊航海俱樂部出海。他稱，前往特定海域潛水，需要該海域的「高危險性體育項目經營許可證」，而她被工作人員告知涉事潛水公司非常專業，就沒有去查詢公司的相關證照。

據記者實地探訪福瑞沃爾特潛水培訓有限公司發現，營業時間大門緊閉，掛上暫停營業的告示。周邊其他沖浪、潛水企業則表示，福瑞沃爾特公司正在停業整頓，但他們公司不受影響。不過，這些企業的辦公地點也沒有相關海域的高危險性體育項目經營許可證。

福瑞沃爾特潛水培訓有限公司正在停業整頓。（央廣網）

萬寧市自然資源和規劃局一位工作人員表示，辦理「高危證」需要通過招拍掛取得海域使用權，非一般企業可做到。目前，當地只有2家企業有此經營許可，「那些俱樂部，你只要問他有沒有合規的手續齊全，是否有證照，大部分都支支吾吾的拿不出來，只能是口頭跟你說有」。

在線下購買的「套票」號稱節省1080元。（央廣網）

報道指，網上自稱「某某潛水俱樂部」的企業數不勝數，低至六七十、一兩百元的特價潛水項目也有很多。查詢企業的相關資質，發現民宿經營者、個體工商戶、旅遊公司、網絡服務公司，都可以給自己起名「潛水俱樂部」，有潛水資質的俱樂部卻寥寥無幾。多位賣家透露在酒店或碼頭見，但到了現場更是只見攤位，不見任何資質證明。

三亞拒絕提供任何收據的三無商家。（央廣網）

互聯網商家獲得客源、現場設攤位收錢，再交給「潛水教練」帶去活動，過程中轉了兩道手，與三個商家有關。三亞市潛水行業協會常務副會長張令俊表示，每一道轉手的背後，潛水教練都要付錢來「買人頭」，若想不虧本甚至賺錢，還是要等遊客選水下拍照、買面罩、租腳蹼等。張表示，網上五花八門的「潛水俱樂部」根本沒有相關資質，卻能靠營銷手段出現在消費者面前。實際上，對潛水俱樂部這種從事高危險性體育項目的專門機構，線下審核很嚴，互聯網上則是隨便注冊。

三亞市體育旅遊協會會長、旅遊品質保障協會秘書長馮超則介紹，由於潛水運動的特殊性，很多無證經營的「黑潛點」，不僅威脅著遊客安全，也抹黑了整個行業。他認為，無證的經營，意味著經營場所的各項服務保障不能夠達到國家的標準和要求。那麽當突發情況發生的時候，是極易導致人員傷亡等安全事故。同時黑潛點、黑商戶、黃牛等破壞營商環境的亂象，沒有明碼標價，形成惡性競爭，擾亂市場環境，也會影響遊客對於潛水的體驗。