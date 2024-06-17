海南潛水遭棄海中2小時　遊客絕望自救游回岸邊　文旅局介入調查

有旅客在社交平台發文稱，近日到海南萬寧市參加自由潛水考試，完成考試後卻無船來接人，與他同行的教練及2名學員，一行4人被迫頂著風雨，在海上游泳2小時才靠岸，「我差點死在萬寧，絕望自救四小時」。



潛水考試後無船接人

《上游新聞》報道，來自浙江的金先生介紹，今年6月初，他通過某社交軟件聯繫一名潛水教練，要求參加自由潛AIDA（自由潛水者組織）二星考試。教練收取300元（人民幣，下同）定金和3180元尾款後，聯繫了萬寧當地的海洋假日俱樂部，要求對方提供去下潛點的往返接送服務。

6月9日，金先生和另外兩名學員跟隨教練到萬寧海洋假日俱樂部集合，由該俱樂部人員指引登上遊艇，但原來該遊艇屬於另一家名為「任我遊」的航海俱樂部。

金先生在社交平台發布潛水被困大海的遭遇。（上游新聞）

下午1時，遊艇將金先生一行人送到洲仔島附近。由於船隻停靠處的水深未考試要求，教練便要求船長帶他們去附近水更深的地方，並告知對方考試需時約2小時，結束考試後一同返航。

後來，船長派出一艘水上電單車拖著香蕉船，將金先生一行4人送到考試地點。金先生憶述，送行的船員曾要求他們自行游回遊艇，「送行的船員說，你們游回去吧，我們很忙的，沒有時間來接你們」。教練與該船員多次溝通，對方才說會知會船長，「讓船長等下返航前開船來接你們」。

4人共用1個救生圈游回岸邊

下午2時，潛水考試正式開始；下午4時，考試結束後，金先生一行4人在原地等候，一直等到下午6時15分，依舊沒有船來接送。

由於4人都沒有帶手機，眼看天色漸晚，他們決定游泳離開。金先生稱，有學員潛水時嘔吐5、6次，身體比較虛弱，他們只能共用一個救生圈，「我在中間蹬，教練在前面拉，另外兩名學員在兩邊扶著」。

金先生一行4人由救護車送院救治。（上游新聞）

在游泳回程期間，他們更遇上風雨天氣，風浪變大，「游到最後我感覺體力完全透支了，腿都蹬不動了，只能靠手在劃水。整個身體都在發涼、發麻」。

在海上游泳近2小時後，金先生一行4人最終在當晚約8時抵達岸邊，最後徒步了半個多小時後才走到公路，在好心人的幫助下獲救並報警求助。金先生一行人被送院救治，幸均無大礙。事後，金先生撥打了12345投訴，同行3人事後到萬寧市公安局錄口供。

金先生送院治療，並無大礙。（小紅書＠大趴菜）

金先生送院治療，並無大礙。（小紅書＠大趴菜）

涉事俱樂部拒絕擔責

潛水教練孟小姐介紹，海洋假日俱樂部的水肺教練曾稱，俱樂部只能為自由潛的客戶安排船隻，「送上船再接回來」。6月6日，她向該俱樂部的水肺教練轉帳300元的定金。

事發後，孟小姐曾與海洋假日俱樂部兩次溝通，負責人起初願意賠禮道歉，但後來與另外3名學員視像會議時，對方態度變差且拒絕擔責，「說他只是介紹了船，沒有任何責任，最多就是和遊艇方一起承擔10倍的賠償，於是雙方鬧得不歡而散」。

對此，金先生稱其訴求並非要10倍賠償，而是想通過有關部門介入，避免類似的事情再次發生。

萬寧市文旅局的工作人員稱，洋假日俱樂部並無經營潛水項目的資質。（小紅書＠大趴菜）

文旅局介入調查

6月17日，萬寧市文旅局的工作人員稱，當局已做初步調查，其中的確存在不合規、不合理的地方，並準備將此事移交予綜合執法局處理，包括遊艇沒有潛水業務資質等問題。

工作人員透露，事發當日是由海洋假日俱樂部租船，任我遊航海俱樂部開船。海洋俱樂部沒有經營潛水項目的資質，於是將業務介紹給任我遊，「培訓要幾個小時，船不可能一直等著，就開回來了，但沒有去接。他們是自己游回來了。任我遊說開船過去了，看不到人」。

工作人員提到，洲仔島尚未開發，並不允許帶人去潛水，「這次教練帶人過來潛水也有問題」。