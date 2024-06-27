大衛扳倒歌利亞？Adidas中國員工小紅書成功舉報貪污高層收回扣

據外媒報道，Adidas（愛迪達）中國區高層近日被爆出涉及貪污與職場霸凌的醜聞。一名自稱是愛迪達中國區員工的網民通過小紅書發布舉報信，指控該高層及其下屬在與廣告公司、網紅等合作時收受回扣，並解僱持不同意見的人，消息也被傳回愛迪達德國總部。



對此，Adidas（愛迪達）中國6月26日公布調查結果，證實有員工違反了公司相關行為準則，涉事者已經從公司離職。Adidas（愛迪達）中國強調，對於不合規的行為採取零容忍的態度。



adidas是全球知名品牌，旺角洗衣街及奶路臣街的adidas專門店。（資料圖片）

內媒報道，該名舉報者透過社群平台小紅書點名指控數名中國高管涉貪，其中包含一名經手Adidas（愛迪達）中國行銷預算的主管。根據該信函，Adidas（愛迪達）中國一年的行銷預算為2億5000萬歐元（約港幣20億8759萬元），其中包括體育行銷、品牌啟動、零售行銷和貿易會議等項目，但這些部份都涉嫌存在腐敗行為。

舉報者指控該主管在巨額行銷費用上的腐敗、解雇持不同意見的人和職場霸凌。另外他還指出，有另名市場部高級主管透過一家4A廣告公司發布了含有虛假資料的報告，並存在收受回扣行為。回扣金額數目為總零售啟動除以供應商預算的20%到25%。

圖為溫州的adidas門店，「YEEZY」專門店裝潢以藍色為主，呼應adidas官方形容的「電光藍主題」。（網上圖片）

6月26日Adidas（愛迪達）中國以線上會議形式通報調查結果，表示收到舉報後高度重視，除了內部人員外，也找了外部專業機構一起展開調查。

Adidas（愛迪達）中國指出，「有證據表明，一名員工在和本地供應商的交往中，違反了公司相關的行為準則，該員工已離開公司。相關合規調查仍在繼續。此外，一名市場部高級管理人員，未能達到公司對塑造相互尊重和信任的領導力期望，因此，該員工已離開公司。」