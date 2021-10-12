新疆棉花｜Adidas在中國遭抵制　新疆籍CBA球員任代言人捱轟被罰

德國運動用品製造商Adidas在今年稍早捲入新疆棉花事件，在中國遭遇抵制潮。

內地傳媒報道，出生於新疆烏魯木齊的中國男子籃球職業聯賽（CBA）球員胡明軒，因簽約代言Adidas，被所屬球隊對其做出內部扣發20%奪冠獎金的處理。



據介紹，胡明軒效力於廣東宏遠籃球俱樂部，不但是該隊的當家球星，同時亦是中國籃球國家隊隊員，並且在上一次賽季的總決賽中成為最佳球員（MVP）。

在9月27日，Adidas籃球部門官方微博發布消息，宣布胡明軒成為旗下籃球系列代言人，結果引發輿論熱議。早在3月時，Adidas捲入新疆棉事件，隨後大批內地明星包括楊冪、迪麗熱巴、劉亦菲、鄧倫、王嘉爾、陳立農、易烊千璽、彭於晏、Angelababy、陳奕迅、宋妍霏等先後發出聲明，宣布終止與Adidas的一切合作。

Adidas此前捲入新疆棉花事件，在中國遭遇抵制潮。（微博）

對於胡明軒成為Adidas的代言人，不少內地網民狠批不妥當，「新疆人代言抵制新疆棉花的外牌」，更有人嘲諷胡明軒是「跪族籃孩」。事件擾亂多日後，廣州廣播電視台《廣視新聞》在近日在報道中提到，胡明軒因簽約「某德國體育品牌」引發爭議，結果被球隊以內部扣發20%的奪冠獎金作為處罰。

另一方面，有報道指出，經過今次事件，廣東宏遠籃球俱樂部已立下球員擔任代言人的新規定，要求球員簽約代言任何國內外品牌時，都需要向球隊報備，並且要得到審核批准後才可進行，否則將扣除一半工資及禁賽15場。

胡明軒效力於廣東宏遠籃球俱樂部，是該隊的當家球星。（視覺中國）

值得一提是，CBA季前賽日前已經開鑼，廣東宏遠在周一（11日）與山西國投猛龍作賽，以62:85慘敗，作為上屆冠軍成員的胡明軒並沒有上場。