惠州4人潛水3失蹤　獲救者：海上抱團漂浮兩晚後被沖散

近日有網友發帖求助指，自己的父親於6月29日從深圳前往惠州潛水，一行4人海上失聯，目前有1人獲救。《新京報》報道，7月2日中午，惠州海事局職員表示，確有一名失聯者被救，目前仍在搜救其餘人員。



綜合內媒報道，失聯者家屬林先生稱，自己的哥哥林偉雄是廣東東莞人，此次去海上是找的潛水俱樂部進行休閒性的潛水項目。

6月29日，失聯者林偉雄由深圳大鵬新區東涌碼頭隨船隊出發前往惠州。潛水團共4人，包括潛水教練1人和團員3人。

潛水運動示意圖。（視覺中國）

當日中午4人下水，氧氣瓶裏的氧氣能支持幾十分鐘，但4人遲遲未上船，其後船隊撥打了報警電話。惠州警方最終接收到的報警定位顯示，該船位於惠東大青針海域，確認4人失聯。

船隊的最後定位。（紫牛新聞）

報道指，目前1人已於廣東揭陽獲救。獲救者表示，潛水團4人曾在海上抱團2夜，直至7月1日早上才被沖散。

據洋流分析，失聯人員現在有可能被沖到汕尾地區附近。目前當地政府部門正在全力配合救援，家屬也組織了民間的專業合規救援團隊在進行大範圍搜救。

據報道，去年7月在惠州也曾發生過5人潛水失聯事件，經過6個小時的緊急救援，5名潛水人員在失聯12小時後全部獲救。