抗癌天使「小蘋果」離世　殯儀館布置20盆花向家屬索過萬元？

生前飽受病痛折磨的抗癌天使「小蘋果」日前離世，為了讓女兒走得體面，母親陸寧提出要在靈堂內布置鮮花，但濟南市殯儀館未有提前告知價格，向家屬收費1.38萬元（人民幣，下同）。目前，山東省民政廳、濟南市民政局兩級民政部門已展開調查。



2023年，「小蘋果」確診神經母細胞瘤，接受了無數次的手術、化療、電療，母親陸寧帶她輾轉多地求醫，也未能挽回生命。

「小蘋果」的靈堂。（齊魯晚報）

7月9日，「小蘋果」病逝後，陸寧將女兒送到濟南市殯儀館，並向工作人員提出想用鮮花布置靈堂。不過，工作人員未有向她介紹相關價格，反而陸續將20個花籃搬入靈堂，包括大花籃、靈前花盆、心型花等，直至陪同陸寧的病友發現不妥，她才向工作人員反映，「工作人員打了個電話，說這邊不要花了」。

當日下午，殯儀館讓陸寧簽收費單，單據上列明火葬費、靈堂費等費用，其中守靈室鮮花為13800元。經過多次溝通，工作人員先是將鮮花的價格降至7000多元，最後又降至3000元。

手寫單據顯示：大花籃6個，靈前花盆2個（大）、靈前花盆2個（小）、棺頂花盆1個（大）、棺前心形花1個、棺周8盆（小）、氣球15個。（上游新聞）

收費單上列明，守靈室鮮花要價13800元。（齊魯晚報）

7月10日，有公益博主與殯儀館負責人見面。一位李姓負責人表示，濟南市殯儀館的守靈堂，一天價格是1800元，但其他延伸服務暫無標價，尤其是鮮花布置，殯儀館的鮮花來自供貨商。而與陸寧對接的工作人員並未向殯儀館匯報此事，因此他們並不知情。

據介紹，殯儀館內殯儀服務收費項目均根據《關於進一步規範殯儀館有關殯葬收費的通知》要求，實行政府定價，並在官方網站公開公示，除殯儀服務外，殯儀館銷售的骨灰盒、壽衣、花圈等殯葬用品價格實行差率控制，最高加價幅度不得超過實際購貨結算價格的30%。

濟南市殯儀館官網公示的收費標準中，遺體鋪鮮花價格為800元至3600元不等。（上游新聞）

濟南市殯儀館官網公示的收費標準中，在延伸類服務項目中未有列明守靈室鮮花項目價格，但遺體鋪鮮花價格為800元至3600元不等。

工作人員介紹，鮮花多用於遺體告別廳，有布置靈堂需求的家屬比較少。遺體告別廳內不能外帶花籃和花架，但靈堂可以。

抗癌天使「小蘋果」不敵病魔離世。（縱覽新聞）

7月10日，山東濟南市民政局發布情況通報，已要求市殯儀館切實做好逝者的殯儀服務，妥善處理逝者後事。同時，濟南市民政局已成立調查組展開調查。

7月11日，山東省民政廳工作人員表示，已經介入調查，待結果出爐後會及時公布。