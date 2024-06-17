30歲網紅肚痛始知患晚期大腸癌　苦撐一年病逝　死前暴瘦剩36公斤

罹癌才1年，病況迅速惡化離世！內地知名網紅馬曉君罹患大腸癌晚期，暴瘦只剩36公斤，死訊遭證實，送醫搶救不治，獨留丈夫、孩子，終年30歲。



馬曉君是內地知名網紅，卻突爆死訊身亡！丈夫發訃告證實，妻子馬曉君因搶救無效，於5月26日中午11點10分不幸病逝，終年30歲。

事實上，馬曉君去年5月突然肚子痛，便秘、拉肚子等症狀，怎料身體檢查時，竟然罹患「大腸癌晚期」，而她當時年紀才年僅29歲，讓她崩潰不已。

內地網紅馬曉君得病後，身體迅速變弱：（按圖了解）

內地網紅馬曉君去世，終年30歲。（微博）

而馬曉君病況相當嚴重，癌細胞已擴散到肺、肝、腸、腹腔、盆腔、骨頭，甚至嚴重腹腔感染，導致肚皮5個破洞，嚴重病況讓她無法正常吃飯，只能靠輸液維持基本生存，也讓她暴瘦15公斤，體重只剩36公斤。

馬曉君罹病後直喊，「受了很多痛苦，我也不知如何闖盪過來的，像是做了很長很長的惡夢，哈哈，活在當下，活一天賺一天，我要快樂」，積極樂觀抗癌，怎料如今爆出噩耗。

丈夫也悲痛發聲，「曉君與病魔的抗爭從未停歇，一直以頑強的毅力和樂觀的態度積極配合治療，奈何天不遂人願，她一生處事謙和、誠懇待人、常懷感恩之心」，願天堂沒有病痛，願歲月溫柔以待。

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