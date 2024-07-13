亞太地區首例　上海醫院完成兒童新型無導線心臟起搏器植入手術

據國家兒童醫學中心（上海）、上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心周五（12日）消息，近日，該院心內科醫生為一名13歲的心臟病患兒成功實施了新型AVEIR無導線起搏器植入，完成亞太地區首例兒童新型無導線心臟起搏器植入手術。據介紹，該手術對於降低術後併發症、提高兒童生活質量等有著重要的探索意義。



涉事患者是13歲、熱愛運動的小予，然而近半年來，他在安靜時屢次出現胸悶、乏力等症狀，甚至半夜會因胸悶而醒。即使數次被診斷患有心肌炎、心動過緩、房室傳導阻滯等並接受治療，但小予依然沒有好轉。

於是，家屬慕名來到上海兒童醫學中心尋求幫助。經動態心電圖、平板運動試驗、MRI等檢查，小予確診病態竇房結綜合症，該病可導致其平均心率低於正常，且出現超過3秒的心臟停搏，這也說明了為何患者在安靜狀態下總是出現乏力、胸悶等症狀。

該病的常規診療措施為起搏器植入，然而，若選擇傳統有導線起搏器植入，起搏器囊袋、血管內起搏導線的滯留，會影響小予日後的體育愛好及生活質量。在結合平板運動試驗結果後，該院心內科起搏電生理團隊考慮進行無導線起搏器植入。

上海兒童醫學中心醫療綜合樓。（網上圖片）

據上海兒童醫學中心心內科專家李奮教授介紹，傳統起搏器植入需在體內留置電極導線，且需用自身皮膚製作囊袋埋藏起搏器，對於活潑好動的兒童來說，電極導線斷裂、囊袋破損、感染等風險較成人更高。

而無導線心臟起搏器於2018年上海進博會首次亮相國內，有著體積小、無導線、植入創傷小、恢復快、手術無疤痕、無需囊袋等優點，可大大降低了患者的併發症發生率。不過李奮教授介紹，近年國內外雖然偶有無導線起搏器應用於兒童的病例，但受限於手術操作難度、植入後取出困難、電量受限等因素，該技術很少應用於兒童。

最終，與家長充分溝通後，心胸外科、放射科、麻醉科以及護理團隊聯手，於7月1日為小予順利植入了新型AVEIR無導線起搏器，僅用1小時就完成亞太地區首例兒童新型無導線心臟起搏器植入手術，孩子也在3天後康復出院。