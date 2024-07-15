貴州一掛接車路口失控　巴士遭撞落2樓高陡坡　釀1死多傷

貴州畢節威寧縣一輛掛接車突然失控從路口衝出，攔腰撞上直行中型巴士，巴士被撞下數公尺陡坡，肇事掛接車司機送醫不治，巴士上多名乘客受傷。



綜合內媒報道，這宗車禍意外發生於7月12日早上，在貴州畢節威寧縣六橋街道環城路東站路口附近，根據路口監控器影片顯示，一輛正在下坡的紅色中型巴士被路口駛來的一輛掛接車撞上。掛接車車速相當較快，似無剎車跡象，撞上巴士後隨即失控翻覆，巴士則遭受強勁撞擊力道後掉落附近一處斜坡，從影片畫面目測，陡坡落差高度與旁邊樓房第二層大致相當。

內媒《瀟湘晨報》記者14日就此事致電六橋街道詢問事故處理進展，應急管理服務中心工作人員表示相關部門將會公布處理結果，稱「被撞的是輛中巴車，早上發生的，車上沒幾個乘客」。

掛接車突失控衝出，攔腰撞上巴士。（新京報）

當地威寧縣交警大隊工作人員則表示，「相關部門正在積極地處理」，暫無可奉告。威寧縣人民醫院急診科工作人員稱，當日有從事故現場接到幾名傷者，「巴士上的人好像是全部傷的」，但詳情表示不便告知。

《新京報》從威寧縣相關部門獲悉消息，指事故導致大貨車司機死亡，巴士客車上有人員受傷，被撞大巴車是貴州威寧縣至雲南宣威市客運車輛，受傷乘客已送醫。目前，當地政府正在開展相關善後工作，交警部門正在調查事故具體原因。