不滿不獲禮讓　男子截停的士找晦氣　盛怒下竟強吻司機：還伸舌頭

上海發生一起行車糾紛，一名的士司機因沒有禮讓右轉車，令對方氣到直接拿着拖鞋下車理論，不過這名爆氣的男子，竟然將的士司機壓在引擎蓋，然後「強吻」了好幾秒，讓全網看傻。



涉事的士司機事後於社交平台覆述他被猥褻的遭遇。（微博截圖 / @幫女郎）

根據內地媒體的報道，這名的士司機指控，他開車在路上時，遇到一輛車準備右轉，不過他並沒有停下來讓他，結果對方就氣到一路追着他的車，最後在路邊攔下他，就是要找他下車理論。

沒想到對方下車後，拿着拖鞋，作勢要打人一樣，結果卻神逆轉，竟是把他壓在引擎蓋，強吻了好幾回，司機推開後，他又再度親了好幾下，司機驚嚇地說「還伸舌頭」。

涉事的士司機於社交平台覆述他被猥褻的遭遇：（按圖了解）



男子下車還帶拖鞋理論。（微博截圖 / @幫女郎）

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男子用力親了司機。（圖／翻攝自幫女郎抖音）

而這名強吻司機的男子，老婆也當場看傻，叫他趕快上車。事後司機訴苦自己受到了猥褻，從沒想過會這樣，現在都不敢再開車了，貼文曝光後，網友也全嚇傻：

．「居然還是舌吻」

．「有的男人也反抗不了男人」

．「世界終於顛成我預想的樣子」

．「他不只是強吻，他還伸舌頭，天啊這司機一輩子的陰影」

．「莫名一股曖昧的感覺」



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