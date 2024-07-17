中國首艘新能源輪渡船上海啟航　純電動力系統實現無排放、無噪音

據上海輪渡公司周三（17日）消息，中國首艘新能源輪渡船「上海輪渡11」在南陸線陸家浜路碼頭啟航，反映上海輪渡進入綠色發展新階段。該新能源船之後將進行為期2個月的壓力測試和空載試航，隨後在塘董線上試運營，年底前在上海市中心區域航線正式投入運營。



「上海輪渡11」是中國首艘新能源電池動力客運渡輪，採用先進純電動力系統，實現無排放、無噪音，全船最高載客250人。帶著10歲女兒前來參觀體驗的市民江先生表示眼前一亮，又指現在新一代接觸輪渡的機會已經很少了，讓她感受一下作為上海文化的一部分、有著百年歷史的輪渡，是非常有必要的。

船頭設置透明玻璃窗和座椅。（澎湃新聞）

現場顯示，「上海輪渡11」外觀和普通輪渡區別不大，1層船頭設置透明玻璃窗和座椅以供市民乘客坐在船頭欣賞浦江兩岸的風景。船艙內圍繞「百年輪渡大事記」和「紅色印記」兩大主題，以文字、圖片和實物展現輪渡變革與城市發展，並以月票、籌碼重現當年百萬市民過江的場景。而2層艙室的兩側則設置了座椅，下方還有充電接口。至於頂層被設計成玻璃天窗，乘客還可欣賞浦江兩岸的風景。

2層艙室的兩側則設置了座椅。（澎湃新聞）

下方還有充電接口。（澎湃新聞）

而除了在設計和設施布置上更加親民外，「上海輪渡11」也有著更高的智慧科技含量，如引入了信息化系統、智慧船舶系統、數字孿生系統和環境檢測系統，實現全船狀態實時監控，全面提高航行安全性、可控性、智能性。

負責人透露，目前第二艘新能源輪渡船也已經吉水。未來，上海輪渡將主動融入「一江一河」旅遊休閒帶，在「特色交通」上下足功夫，全心全意為市民乘客提供更安全、更完善、更舒適的水上交通乘坐體驗。