加強文體旅商展聯動促消費　三亞：辦大型演唱會　最高獎200萬

周三（17日），海南省三亞市旅遊和文化廣電體育局聯合三亞市商務局、三亞市財政局聯合發布的《三亞市加強文體旅商展聯動進一步促進消費的若干措施》（下稱《措施》）。周五（19日），該局印發通知，對其中的大型演唱會、音樂節等專項獎勵進行實施細則說明。據悉，在三亞舉辦大型演唱會，最高可獲200萬元人民幣的獎勵。



《措施》稱，制定的背景為貫徹落實《海南省進一步促進文體旅商展聯動擴大消費若幹措施》（下稱：《海南省措施》），三亞市在省級政策基礎上「錦上添花」，出台補充和配套支持政策，發揮文體旅商聯動效用，提升市場信心，挖掘、刺激和釋放文體旅商展領域消費潛力，進一步促進旅遊消費提檔升級和三亞市經濟高質量發展。

《措施》共有十六條內容，包括支持大型演唱會、音樂節，支持高品質優秀劇目文藝演出，支持高流量文博藝術大展，支持有影響力的體育賽事活動，支持知名電競商事主體落地等。其中，針對大型演唱會、音樂節，按舉辦場地、觀演規模、舉辦時段等情形進行分類獎勵，並增加旅遊淡季獎勵額度，最高獎勵200萬元。

三亞為海南旅遊勝地。（資料圖片）

在對《措施》進行政策解讀時，三亞市文旅局表示，制定該《措施》主要是對《海南省措施》的獎補進行補充。其中主要對《海南省措施》中針對大型演唱會、音樂節、劇目文藝演出、文博藝術大展、體育賽事活動、離島免稅等方面，依據三亞市實際情況提出不同標準的獎補方案，突出三亞在省內市場的競爭優勢。

《措施》還稱，獎補資金由三亞市旅文局、商務局等相關部門按季度兌現，及時撥付到位。資金管理和使用嚴格執行國家、省、市有關法律法規、財務規章制度。獎補資金屬於市級獎補資金，與省級財政獎補同時適用。原則上已獲得其他市級財政資金支持的項目，不再重覆支持。對於由財政資金支持開展的活動，不計入獎補範圍。

《措施》規定，該政策有效期至2025年12月31日，屆時將根據實施效果進一步優化相關措施或延長有效期。