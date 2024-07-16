海南婦執意花40元遊桂林4天3晚　兒子報警勸說無果：攔都攔不住

有網民反映，母親執意要參加一個收費僅39.9元（人民幣，下同）、遊桂林4天3晚包吃包住的老年旅行團，他多次勸誡無果，於是報警求助，警方多次提醒不要上當，但母親反覆表示沒事，還反稱他「有點不正常」。



抖音@帥大叔（硬鋼到底）拍片介紹，他告知母親該老年旅行團是個誘導消費的旅遊騙局，甚至報警希望警察能夠勸退母親。當警員上門並詢問旅行社名字，母親卻稱群主「小太陽」沒有告知名字和地址，「她說你要怕就別走，你要不怕就跟我們走，沒事的！」。

帥大叔的母親解釋，旅行團價格便宜是因為有國家補貼，「40塊錢我們承認是少啊，但是國家補貼一年只有一次。不會上當受騙的，我們想買就買，不想買就不買」。

帥大叔的母親向警員稱，自己不會上當受騙。（影片截圖）

帥大叔的母親解釋，旅行團價格便宜是因為有國家補貼。（影片截圖）

警方多次提醒不要上當，但帥大叔的母親反覆表示沒事，還反稱兒子「有點不正常」。（影片截圖）

7月13日，帥大叔的母親從海南海口市的萬國大都會集合出發，他也到場並詢問旅遊巴司機有關旅行團的事宜，但對方稱並不清楚是哪個旅行團，只負責將人送到碼頭。母親見他在現場出現，立即帶同行李上車，帥大叔只能無奈稱「攔都攔不住，跑那麼快」。

在現場，一名自稱是群主「小太陽」的女子稱，旅行團途中沒有強制消費，「比如說去聽課啊，你不買東西沒關係，但是購物店呢，他是按人頭返錢給旅行社，要不旅行社哪有錢支撐你們去啊」。

自稱是群主「小太陽」的女子稱，旅行團途中沒有強制消費。（影片截圖）

自稱是群主「小太陽」的女子稱，參加旅行團的人都要去購物店，因為購物店是按人頭返錢給旅行社。（影片截圖）

其他遊客展示了老年旅行團的具體路線，除了到訪多個景區，還會參觀廚具生活體驗館、企業讚助商、絲綢館、美玉收藏館等等。

當中列明「政府補貼……海口市區包接包送，還包船票錢啊，只要39.9元全包，路上不再收任何錢，還包請四頓飯哦」。

旅行團除了到訪多個景區，還會參觀廚具生活體驗館、企業讚助商、絲綢館、美玉收藏館等等。（影片截圖）

另外，群主又列明收客年齡為35歲至75歲，不在此年齡範圍內需收費300元/人，「因特價團，企業只讚助一年時間內未去過桂林的遊客。含旅行社的責任險+意外險」、「單男，全男不收，必須男女，比例1:1或女多男少」。7月15日，帥大叔拍片介紹，受到輿論的影響，其母親中途被導遊要求下車回家。

群主列明收客年齡為35歲至75歲，全男不收，必須男女，比例1:1或女多男少。（影片截圖）

7月15日，帥大叔拍片介紹，其母親中途被導遊要求下車回家。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，桂林市文化廣電和旅遊局工作人員稱，現正核實調查旅行團是否涉嫌違規，後續將在官網公布調查結果。

桂林市市監局工作人員稱，若在調查中發現存在違規，但不屬於桂林管轄，會將問題移交予具有管理權限的當地政府市場監管部門處理。