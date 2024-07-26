緩解就業壓力？內地大學紛延長研究生學制　評論：不該成權宜之計

近年，內地愈來愈大學將研究生學制從2年延長為3年，理由是「提高研究生培養素質」等。外界則聯想到青年人失業率上升等問題，而近日有內媒評論指，由於就業形勢的變化，不少大學畢業生趨向於「慢就業」，延長學制，也無形中延長了學生的就業擇業期。



報道指，近幾年來，多間大學將碩士班學制從原來的2年或2年半延長至3年，將少則1個、多則全部。也有學校將博士班學制從3年延長至4年。

日前，廣西師範大學研究生招生辦公室就宣布，自2025年入學的研究生起，調整部分全日制研究生學制，以進一步提高研究生培養素質，結合研究生教育實際。其中，化學與藥學學院的化學博士研究生，學制由3年延至4年；教育學部的教育管理、現代教育技術、心理健康教育、學前教育學位碩士研究生，學制由2年延至3年；文學院、外語學院、歷史文化與旅遊學院的學科教學（語文、英語、歷史）碩士研究生，學制均從2年延至3年。

另一方面，7月上旬及中旬，瀋陽理工大學及西安外國語大學也分別宣布將部分學科的碩士研究生學制，從原有的2年或2年半延至3年。而在6月，內蒙古師範大學也宣布自2025入學的研究生起，將教導語文、歷史、數學、生物、物理、化學及音樂等科別的碩士研究生，從2年延至3年。當中，瀋陽理工大學及內蒙古師範大學的理由，都是「研究生培養需要」。

近年內地青年就業環境嚴峻。（視覺中國）

《中國青年報》引述專家報道稱，不同於其他學歷教育，研究生培養重在專、精、深。考核方式也對品質要求更高。適度延長修業年限，對完成研究生培養的要求提供了很大空間，有助於優化強化培養過程，實現培養目標要求。

此外，《光明網》發布評論文章稱，延長碩士研究生學制有利於強化授課教學，提高研究生培養品質。在校期間，透過分散課程設置，學生也有更多業餘時間參與實踐，找到理論實習與實務興趣的結合點，且無論寫論文還是找工作，時間都更從容，擁有更多試錯機會。

然而，文章坦承，當前由於就業形勢的變化，不少大學畢業生趨向於慢就業。研究生學制延長，也在無形中延長了學生的就業擇業期，有利找到稱心如意的工作。不過文章也強調，學制延長不該一刀切，更不應該成為應對社會就業壓力的權宜之計，應允許一部分有能力、有意願的學生提前畢業。