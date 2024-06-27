內地名校畢業生升讀研究生比例上升　北大清華皆高達約8成

中國「內捲」情況嚴重，導致不少大學畢業生延遲出社會，選擇繼續升讀研究生，取得碩士甚至博士學位，而這種情況即使在名校亦不例外。據內媒周二（25日）報道，近年中國前幾志願的大學畢業生選擇繼續就讀研究生的比例提高，統計的11所重點大學中，畢業生升學率超過7成，其中北京大學、清華大學更有大約8成。



據《第一財經》報道，根據各大學發布的《2022至2023學年本科教學質量報告》及畢業生相關數據，統計各校2023年應屆大學畢業生升學率情況，發現其中至少11間大學畢業生升學率達到7成以上，包括清華大學、北京大學、中國科學院大學、復旦大學、上海交通大學、中國科技大學、西北工業大學、北京航空航天大學，上海科技大學、南方科技大學、電子科技大學。

其中，清華大學2023屆畢業生中，選擇繼續升學的比例達80.8%，北京大學則佔比78.07%。而11間高校中，大學畢業生升學率最高的是中國科學院大學，高達90.1%。

然而，11間學校2023屆畢業生規模均少於5000人，相比之下，單屆畢業生達萬人以上的名校，升學率會低一點。除這11間高校外，報道另外統計30間「985工程」大學，發現有25間畢業生升學率亦超過50%，其中15間超過60%。

圖為北京大學。（資料圖片）

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，重點大學本身碩士、博士名額較多，透過推薦管道直接升學的名額佔比較高，同時學生考研的競爭力也較強，故讀研的比例呈上升趨勢。

近年，中國研究生招生規模持續擴大，據教育部數據顯示，2023年共招收研究生130.17萬人，較上一年增長4.76%。其中，博士生佔15.33萬人，較上一年增長10.29%；碩士生114.84萬人，較上一年增長4.07%。近6年來，中國研究生數量成長高達61.5%，其中，博士生招生增長82.7%，碩士生招生增長59%，招生規模持續增長。

專業方面，醫學、部分工學專業等科系擴招較多，2023年，理工農醫類的碩士招生規模佔比60%，博士招生規模佔比超過80%。一些實力強勁的理工科名校，畢業生升學率也比較高。