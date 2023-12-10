讓外國人優先登機致女子滯留浦東機場？　吉祥航空：偶發服務過錯

12月7日，一名女子發影片稱，她在上海浦東機場搭乘吉祥航空航班飛往日本大阪時，工作人員讓另外一名外籍旅客優先上飛機，卻導致她滯留機場，她認為航空公司偏袒外籍乘客。

對此，昨日吉祥航空回應表示，事件為偶發服務過錯，不存在偏袒外籍旅客的行為。



現場影片顯示，一名女子質問地勤人員，「大家都遲到了，為什麼他能進去，我們不能進去？」工作人員回答，因為他的行李沒有拉下來。女子在影片中再追問，是否因為對方是外籍旅客？影片發布者還配文稱：「其實那個托運行李的人是我，一名外籍乘客卻登上了飛機，把我滯留在了浦東機場。」當天這名女子托運的行李先去了大阪，而她本人卻滯留在機浦東機場。

據《極目新聞》報道，發影片女子已乘坐第二日上午的航班飛抵大阪，但她的旅行計劃被打亂，假期也少了一天。 她解釋，7日，她搭乘的吉祥航空航班原定登機口是浦東機場D64登機口，後來改成D60登機口，但她沒有收到通知，她中途去過一次廁所，返回的時候D64登機口顯示器也沒有變化，工作人員卻說安排了人員通知。

「後來我趕到D60登機口時，工作人員喊了一個座位號，那個座位號其實是我的。」該女子表示，但工作人員卻讓一名同樣遲到的外籍旅客上了飛機，最後導致她的行李先去了大阪，而她本人滯留在了浦東機場。

9日下午，吉祥航空針對此事回應稱，12月7日，公司執行HO1337浦東至大阪的航班，在登機過程中發生因工作人員失誤導致旅客行程受影響事件，此事件為偶發服務過錯，不存在偏袒外籍旅客的行為。事發後，公司立即與旅客溝通，向旅客提供住宿與客票改期等補償事宜，旅客也已於隔天搭乘公司後續航班飛抵日本。