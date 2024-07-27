颱風格美｜廣東多地暴雨現洪水內澇　梅州1老人2兒童失足落水遇難

受今年第3號颱風「格美」外圍環流影響，廣東多地周五（26日）出現暴雨到大暴雨，部分地區更出現內澇災情，其中在梅州五華縣，一名老人兩名兒童失足落水遇難。



受「格美」外圍環流影響，梅州、河源等地周五出現暴雨到大暴雨，潮州和揭陽出現了局部特大暴雨，珠江流域韓江水系出現強降雨過程，韓江於周五晚發生今年第5號洪水。

據梅州五華縣政府消息，五華縣持續降雨，多地發生洪水內澇，周五下午，五華縣華城鎮一名老人及兩名兒童失足落水，目前已確認遇難。另一方面，在潮州市區亦出現內澇，登塘鎮部分居民需暫居學校避險。該鎮幹部介紹，已集中安置221人。氣象部門通知，未來3天當地仍有明顯降水。

潮州市區出現內澇。（影片截圖）

民眾需涉水而過。（影片截圖）

目前，水利部已對廣東啟動洪水防御Ⅳ級應急響應，並增派水利部工作組趕赴廣東韓江一線，指導地方做好洪水防御工作。中國水利部珠江水利委員會調度韓江棉花灘、高陂、長潭等水庫預泄騰庫2.2億立方米，做好攔洪運用準備。廣東省水利廳啟動水利防汛Ⅲ級應急響應，強化水利工程巡查防守。

廣東省應急管理廳介紹，目前，廣東省防汛防旱防風總指揮部已啟動防汛Ⅲ級應急響應並維持防風Ⅳ級應急響應。截至周五19時，全省已組織提前轉移90809人，其中梅州市轉移87367人。