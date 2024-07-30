畢業生把母校唸成「牛馬一中」遭收走證書　網民：校長格局小了

近日，湖北省襄陽市樊城區牛首一中2024屆畢業典禮上，一名畢業生作為優秀學生代表發言時，將校名說成「牛馬一中」，結果被校長當眾批評並收走優秀證書。事件引發關注，有網民批評校長表現「小家子氣」。周一（29日）下午，樊城區委宣傳部消息指，校方已將優秀畢業生證書歸還給學生本人，同時責令學校及當事校長作出深刻檢討。



「親愛的『牛馬一中』，願你在歷史的滄桑裏更逾馨香……這裏是奮進中的『牛馬一中』，在陽光下慢慢綻放他的光彩……」在網傳影片中，學生代表將校名說成「牛馬一中」，還向大家「解釋」唸成「牛馬一中」的緣由，「大家知道剛剛我為什麼要唸「牛馬一中」嗎？我知道你們都非常恨這所學校，但是你們要明白，這是我們揮灑了三年汗水的地方。你們希望離開這裏嗎？」

之後，校長登台，當眾斥責該學生沒有資格說牛首一中是「牛馬學校」，還當場將其趕下台，更收走優秀畢業生證書。網上有消息更稱，涉事學生還被沒收了畢業證書。

該畢業生作為優秀學生代表發言時，將校名說成「牛馬一中」。（微博＠每日經濟新聞）

學生遭趕下台還被收走證書。（縱覽新聞）

事件引起爭議，不少網民認為學生沒有真的在貶低學校的意思，校長的表現非常的低情商，「校長格局小了」、「明明調侃一下可以輕鬆化解的事情，校長表現得非常之小家子氣，更何況他是校長不是家長更要在乎整體的形象」、「都什麽年代了，唉！這就是觀念的碰撞，孩子並沒有貶損學校的意思，校長老古板了」、「學生是最有資格評價學校的」。

周一下午，襄陽市樊城區委宣傳部工作人員否認網傳該學生畢業證被扣一事，但表示該學生的優秀畢業生證書也已經還給學生本人。同時，教育局已經責令學校及當事校長作出深刻檢討，學校和家長、學生均進行了溝通，已經取得了家長和學生的諒解。

微信公號「中青評論」則對事件發表評論文章，文章認為，學生的基調顯然不是要否定母校，而是以欲揚先抑的手法，體現自己對母校的不舍之情，「誠然，『牛馬一中』不是什麽好詞，但在該語境中，這一表述更多是為了喚起同學們的惜別感情。與此同時，這也是當事學生對自己吃過的苦的一種調侃。對此，不論我們是否支持年輕人以這種方式進行個性化表達，都應認識到：這名學生的表述絕不是對學校的侮辱謾罵，至多只能說是調皮任性了一把。因此，在討論如何看待類似現象時，應將其置於『叛逆出格』的框架之內，而不必上綱上線，將當事人打入『壞學生』的行列」。