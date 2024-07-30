上海女獨自徒步希夏邦馬雪山後失聯10日　戶外領隊：或遇惡劣天氣

上海女子Rocky於7月19日獨自走進希夏邦馬雪山，結果20日最後一次和外界取得聯繫之後就開始失聯，其家人、友人先後向西藏當地警方、戶外圈人士求助。30日上午，西藏自治區日喀則市聶拉木縣公安局表示，目前搜救工作仍在進行中。



希夏邦馬峰。（澎湃新聞）

據Rocky閨蜜的好朋友，同時也是戶外領隊的張先生表示，7月17日，Rocky在岡仁波齊轉山後，與另外兩個同伴相約徒步希夏邦馬北坡冰塔林線，但因同伴臨時有了別的安排，Rocky遂在19日帶著綠色帳篷、紅背包、一個氣罐和7天食物獨自進山，並計劃了56公里的徒步路線，預計3至5天即可完成。

Rocky攜帶了帳篷上路。（澎湃新聞）

一名自稱為Rocky表姐的網友向內媒介紹道，7月20日10時35分以後，Rocky的手機就不再有流量，沒有通話，很不正常。25日，家屬決定報警，當局隨即展開救援工作。同時，家屬請了兩支搜救隊，分別從進山口方向及出山口反向進入尋找，但至28日，兩支搜救隊匯合後仍有任何線索，連帳篷之類的物件都沒找到。對此，警方表示，搜救面積較大，加上天氣因素，附近都是冰川，更有野獸，故搜救行動困難。

Rocky原本計劃的路線。（澎湃新聞）

另外，Rocky的表姐判斷，由於表妹還有別的行程安排，故不大可能走大圈繞更遠的路，搜救隊仍會在她原規劃的路徑尋找。

Rocky表姐在社交平台上求助。（澎湃新聞）

坐落在喜馬拉雅山脈中段的希夏邦馬峰海拔8027米，東南方距珠穆朗瑪峰約120公里，在世界14座8000米級高峰中排名第14。張先生表示，Rocky戶外經驗非常豐富，曾徒步過「鰲太線」，即縱貫秦嶺兩個主峰鰲山與太白山拔仙台之間的一條主脈線路，屬中國五大最艱難的徒步線路之一。而希夏邦馬峰不算非常艱難，只是走的人不多。

張先生推測，Rocky可能是遇上惡劣天氣，滑入冰塔林或冰河內；也有可能是在放棄徒步選擇折返時被人挾持。