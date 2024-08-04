山東貨拉拉司機接單到場驚悉運屍　拒運反遭客戶投訴威脅

貨車網約平台「貨拉拉」（港稱 Lalamove）的司機反映，近日接單到達現場後，發現要運送的貨物竟是一具遺體，他拒絕後卻遭客戶投訴威脅。

內地律師指出，未經批准不得擅自提供遺體運輸服務，若司機未有事先被告知具體的托運貨物，且不具備運輸資質和條件，平台不應追究其責任。



《九派新聞》報道，事發當晚，該名貨拉拉司機接單到達現場後，詢問男客戶要運送的貨物類型，但對方一直支支吾吾。當司機仔細查看後，竟發現是一具遺體，當刻表示拒絕，結果對方反問「貨拉拉不是什麼都能拉嗎」，甚至稱「給你加點錢咋樣」。司機多番拒絕接單，又表明「是加錢的事嗎」，結果男客戶稱要投訴，司機並未妥協開車離開現場。

貨拉拉司機拒絕運屍後遭客戶投訴。示意圖。（微博＠貨拉拉APP）

8月3日，貨拉拉平台的工作人員稱，貨拉拉的車輛無法滿足運送遺體的條件，建議客戶選擇合適的平台運輸。司機應與客戶協商，正常取消訂單後沒有其他責任。

工作人員表示，若客戶堅持投訴，系統檢測後會發出判責的提醒，司機可以申訴，後由工作人員進一步審核，若確定不是司機的原因，判責將會撤銷，不會對司機產生影響。

內地律師介紹，根據殯葬管理相關規定，經營性的遺體運輸車輛等殯葬設備，必須符合國家規定的技術標準。任何單位和個人未經批准，不得擅自提供遺體運輸服務。

部分地方的法規規定，火葬地區內，遺體需由當地殯葬服務單位負責收運，其他單位和個人不得收運。運送遺體須用殯葬專用車輛。因此，運送屍體的車輛和機構應當符合法律法規規定的條件與要求。

貨拉拉。（微博＠貨拉拉APP）

律師續稱，承運人司機與托運人客戶之間屬於運輸合約關係，雙方應當就權利義務協商一致，若相關事項不符合相關法律規定，或承運人事先未被告知承運的具體事項，且其不具備運輸資質和條件，平台不應追究承運人的責任。

若承運人違反規定承運遺體，導致妨害公共秩序、危害公共安全、侵害他人合法權益，由主管部門予以制止，產生其他後果的，按照其行為及後果承擔責任。

貨拉拉創立於2013年，從事同城/跨城貨運、企業版物流服務、搬家、零擔等。截至2023年12月，貨拉拉業務範圍覆蓋全球11個市場，包括中國及東南亞、南亞、南美洲等地區，其中內地共覆蓋363座城市，月活司機達90萬，月活用戶達1200萬。