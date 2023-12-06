大難不死！貨車猛撞泥頭車　車頭凹成「L型」　司機僅奇蹟受輕傷

台灣國道1號北上357.2k楠梓交流道於12月4日中午發生一起驚悚的車禍追撞事故，21歲小貨車駕駛袁姓男子疑似未注意車前狀況，追撞一輛砂石車，強大撞擊力，導致小貨車車頭被撞凹成近乎90度的直角，司機袁男則受困在內，幸運的是袁男獲救後僅手臂骨折、擦傷，但現場驚悚的模樣，也讓台灣國道警方忍不住在Facebook驚呼「到場時心臟都要停了」。



回顧這起驚險的車禍事故，當時袁男駕駛小貨車行駛在外側車道，在行經國1北向357.1公里處時，疑因沒有注意車前狀況，追撞前方34歲砂石車駕駛林姓男子，猛烈的撞擊力，讓袁男小貨車車頭撞凹成90度，他則卡在駕駛座動彈不得。

只要再撞入多一點，這位司機的下場便不敢想像！（按圖了解）

事故發生後，消防局立即趕抵現場救援，但袁男被卡在駕駛座且車頭凹成近乎90度的模樣，搜救不易，於是救護人員立即出動油壓剪，緊急協助袁男脫困，幸運的是袁男呼叫仍有反應，救出後僅左前臂骨折、全身多處擦挫傷，送醫後已無大礙。

這起追撞事故也讓到場處理的員警心有餘悸，事後國道警方公布現場照片透露，「就差一點點！紅斑馬到場時心臟都要停了」只能說這位駕駛太幸運，雖然手臂骨折、全身擦挫傷，但意識清楚送醫後沒有生命危險，不過不能每次都靠運氣。

貼文曝光短短幾小時累積快破萬讚數，不少網友驚嚇的表示「他這條命是老天留的,接下來要多做好事行善了,不然下次就真的收走了」、「上輩子一定有大功德」、「福報真的滿出來」、「堅毅+防禦+閃避全滿，必有後福」。對此，國道警方也呼籲用路人，開車請隨時注意前方動態，不分心不做其他事，累了就休息別硬撐，拚經濟也要顧安全。

延伸閱讀：台灣奧迪妹醉駕撞死好媽媽 竟還拍片「爆粗」零悔意 市長也震怒

+ 11

延伸閱讀：

慾火難耐！男星「暗處磨蹭愛撫」 妹子趴腿頭埋胯下當街偷歡

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】