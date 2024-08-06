成都姐弟失蹤17天後河道尋獲3歲弟遺體　親屬：全力尋找姐姐

7月17日10時許，四川成都新都區一對姊弟於泗義村3組海韻毗河灣附近走失，姐姐卿嫣然今年7歲，弟弟卿胡建今年3歲，家屬已向當地公安報警。姐弟失蹤後17天後，疑似弟弟遺體在50公裡外的下游河道發現。8月5日，經鑒定確系3歲弟弟卿胡建，其親屬稱7歲姐姐卿嫣然仍在尋找中。



姐弟的表哥透露，家屬認為姐姐卿嫣然並未掉入河道，因為姐姐並未向河道方向去，河道兩個道路口均有目擊者，未發現姐姐身影，並且姐姐非常怕水，家屬已經將該細節向警方反映，目前，搜救工作也分兩個方向進行，親屬也希望有知情能提供線索。



7月17日10時許，四川成都新都區一對姊弟於泗義村3組海韻毗河灣附近走失。（川觀新聞）

失蹤姊弟的家屬吳先生透露，7月17號上午9點過，兩姐弟跟爺爺說，想出去玩一會兒，一個小時之後就回來。然後小孩就出了門。但是到了上午10時許，兩姐弟還沒有回來，家屬就開始找人。

「然後他們爸媽就一起找，附近的人都來幫忙找，找到中午12點，然後還沒有消息」吳先生說，到了當天下午一點鐘的樣子，家屬選擇報警，民警趕到現場之後，瞭解了情況，並調取了附近的攝影機監控，並派出了警犬參與搜尋，但都沒有結果。

吳先生告訴記者，距離兩個小孩家十米遠有一條河，平時河水不深，如果兩個小孩掉下去他們自己是能爬上岸，但當天下雨後河水上漲了一些，家屬推測，不排除小孩可能遭遇落水，但也有可能是被人抱走。家屬也已經發出了尋人啟事，盼有人能夠及時提供相關線索。

家屬推測姊姊走失的路線。（川觀新聞）

當地村社：孩子至今未找到 附近村民都參與了尋人

8月1日下午，記者與新都區桂林派出所取得聯絡，對方告知，相關情況需要與新都區公安分局上報，隨後，記者也與新都區泗義村取得聯絡。一名工作人員告訴記者，確實是有兩姐弟失聯這麼一回事，「我們也幫忙找，周圍的群眾都找過，派出所的都每天都下來尋找，但還沒有找到。」這名工作人員說，兩姐弟所在的家庭和睦，平時從未聽說有過什麼嫌隙、矛盾。

家屬發布的尋人啟事。（川觀新聞）

而據吳先生介紹，兩個小孩家門口到河邊的路上，有兩個岔路口，但沒有人看到過小孩往那邊走過。當地除了採取調取監控和農村的「雪亮工程」等措施以外，也在不斷擴大搜尋範圍，從落水、被人拐走等多重原因方向上嘗試突破，但沒有發現任何線索。目前，家屬尋人的範圍，已經沿河從下游不斷尋找，從成都擴大到了瀘州等地，他們希望大家能夠發現和提供一些比較有價值的線索。

網民點睇：

是不是弟弟掉河裡了，姐姐不敢回家，走丟了。

我孩子十歲之前出去玩沒有脫離過我視線，十歲後不許出小區，13歲後才逐漸允許他單獨行動。7歲，3歲，我可不敢讓這麼小的孩子脫離我的視線。

